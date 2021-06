Admir Mehmedi und Eray Cömert müssen an der EM mit der Ersatzrolle leben. Ungewohnt für Mehmedi, zu erwarten für Cömert.

Admir Mehmedi muss sich an der EURO bisher mit der Rolle als Ersatzspieler abfinden. Gegen Wales und Italien sass er 90 Minuten auf der Bank, beim 3:1-Sieg gegen die Türkei kam der 30-Jährige zu einem Kurzeinsatz. Es ist eine ungewohnte Rolle für den Wolfsburg-Söldner. An der WM 2014 und an der EM 2016 war er im Schweizer Mittelfeld gesetzt, die WM 2018 verpasste er verletzungsbedingt.

«Das wurmt einen innerlich schon», gibt Mehmedi nach dem Morgentraining am Mittwoch in Rom zu Protokoll. «Wichtig ist aber, dass man beinflusst, was man beinflussen kann. Und das sind die Trainingsleistungen.»

An den bisherigen Endrunden sei er in der glücklichen Rolle des Stammspielers gewesen. Den Perspektivenwechsel gelte es zu akzeptieren: «Wenn es mich braucht, muss ich auf den Punkt bereit sein.»

Neue Erfahrung für Cömert

In der selben Rolle findet sich auch Eray Cömert wieder. Der Innenverteidiger kam an der EURO noch gar nicht zum Einsatz. Überraschend kommt das für den 23-Jährigen aber nicht: «Ich bin natürlich nicht mit der Erwartung hierhergekommen, als Stammspieler gesetzt zu sein.»

Es sei kein Geheimnis, dass er früher oder später den nächsten Schritt machen will. Die Erfahrung, die er von der Europameisterschaft mitnehmen kann, soll ihm bei diesem Ziel helfen. Weit davon entfernt ist er nicht: «Ich merke, dass ich schon auf diesem hohen Level mittrainieren kann.»

«Es wartet so oder so ein Hochkaräter»

Einen Wunschgegner für den Achtelfinal hat Cömert nicht: «Es erwartet uns so oder so ein Hochkaräter. Im Fussball kann aber jeder jeden schlagen und das ist auch unsere Chance.»

Admir Mehmedi hat sein Traumgegner mit Deutschland indes schon gefunden. Seit 8 Jahren spielt er in der Bundesliga und hat entsprechend eine spezielle Beziehung zum nördlichen Nachbar. Trifft Mehmedis Wunsch ein wartet aber ein harter Brocken auf die Nati. Dessen ist sich der 75-fache Nationalspieler bewusst: «Deutschland hat gute Einzelspieler, die jetzt als Einheit auftreten. Das macht sie sehr stark.»