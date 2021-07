Am Freitagabend will die Schweizer Nati erneut Fussballgeschichte schreiben. In St. Petersburg treffen Vladimir Petkovic und seine Jungs im Viertelfinal der EURO 2020 auf Spanien. Xherdan Shaqiri wird die Schweiz nach der Gelbsperre von Granit Xhaka als Captain anführen.

Shaqiri im Interview über ...

... den sensationellen Sieg gegen Frankreich: «Das ganze Land war stolz, wir hatten Historisches geschafft. Aber jetzt müssen wir uns wieder fokussieren. Morgen wartet ein schwieriges Spiel auf uns. Wenn wir da wieder über unsere Grenzen hinausgehen, ist alles möglich.»

... seine neue Rolle als Captain: «In der Schweizer Nati gibt es nicht nur einen Leader, sondern 26. Das braucht es, um erfolgreich zu sein. Ich bin stolz, die Mannschaft morgen anführen zu können. Auf dem Platz ändert sich aber nichts für mich. Jeder weiss, was zu tun ist.»

... Spanien als Gegner: «Sicher einer der grossen Favoriten. Sie haben viele Tore geschossen, aber auch viele erhalten. Wir versuchen, die Schwächen herauszupicken, ihnen weh zu machen und Tore zu schiessen.»

«Sicher einer der grossen Favoriten. Sie haben viele Tore geschossen, aber auch viele erhalten. Wir versuchen, die Schwächen herauszupicken, ihnen weh zu machen und Tore zu schiessen.» ... die Nervosität vor dem Spiel: «Das erste Mal in einem Viertelfinal, das ist auch für mich sehr speziell. Ich werde sicher nervös sein, aber ich werde es wegstecken. Und wir werden es alle geniessen, so etwas gibt es nicht alle Tage.»

Petkovics Rekord

Für Nati-Coach Petkovic geht das Spiel gegen Spanien so oder so in die Geschichtsbücher ein. Es ist seine 78. Partie als Trainer. Damit überholt er Karl Rappan (77 Spiele) und ist nun alleiniger Rekordhalter. Für den 57-Jährigen spielt der Rekord aber höchstens eine Nebenrolle.

Petkovic im Interview über ...

... seinen Rekord als Nati-Trainer: «Das ist schön für Statistiker. Aber ich werde mich nur auf das Spiel konzentrieren.»

... die Absenz von Xhaka: «Das ist nun mal so. Am Freitag werde ich die besten Spieler auf das Feld schicken. Die Einwechslungen werden wieder eine zentrale Rolle spielen. Es müssen alle nochmals 10 Prozent mehr geben. Dann bin ich zuversichtlich.»

