22 Länderspiele wurden bislang zwischen der Schweiz und Spanien ausgetragen – und nur ein einziges Mal trug die Schweiz den Sieg davon. Auch wenn wir uns alle noch an diesen Sieg erinnern können (1. Gruppenspiel der WM in Südafrika), Fakt ist: Spanien ist klarer Favorit, wenn es sich am Freitag um 18 Uhr (live auf SRF zwei) mit der Schweiz um den Einzug in den EM-Halbfinal duelliert.

Dennoch hat der spanische Nationaltrainer Luis Enrique vor dem grossen Spiel vor den Eidgenossen gewarnt. «Das ist ein schwieriger Gegner», sagte der 51-Jährige vor dem Duell in St. Petersburg: «Für die Fans sind vielleicht nicht so die bekannten Namen dabei, aber sie haben viel geleistet bei der EM. Sie lieben es, zu pressen und anzugreifen. Das wird kompliziert für uns.»

Lob an Petkovic und das Team

Grossen Respekt zeigte Enrique auch vor dem Schweizer Trainerkollegen Vladimir Petkovic. Der sei «ein super Trainer», sagte der Spanier, «der die Mannschaft sehr gut einstellt. Wir wissen, dass sie uns Probleme bereiten werden. Sie können hier alles erreichen.»

Legende: Grosser Respekt vor der Schweiz und viel Lob für das eigene Team Spaniens Trainer Luis Enrique. imago images

Doch auch sein Team um Anführer Sergio Busquets sei in einer «Top-Verfassung», betonte Enrique. Uneingeschränktes Vertrauen bringt Enrique auch seinem Torhüter Unai Simon entgegen, dem im Achtelfinal gegen Kroatien vor dem 0:1 ein grober Fehler unterlaufen war. «Ein Fehler kann passieren, darüber reden wir nicht mehr.»

12 Spiele ist er mit Spanien nun ungeschlagen. Seine Überzeugung: mit Teamgeist zum Erfolg. Auch wenn der Start zu dieser EM eher holprig verlaufen war, ist er vollends von seinem Team überzeugt. Zur Frage, ob es an dieser EM eine bessere Mannschaft geben würde als Spanien, meinte Enrique schlicht: «Nein.»