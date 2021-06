Nur 6 Spieler aus der Super League stehen in den Kadern der 24 EURO-Teilnehmer – ebenso viele wie vom Klub der italienischen Kleinstadt Sassuolo.

Spieler an der EURO

Bild 1 / 5 Legende: Silvan Widmer und Eray Cömert Der FCB ist als einziger Schweizer Klub doppelt an der EURO vertreten. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Becir Omeragic Der 19-Jährige vom FC Zürich ist der jüngste Super-League-Vertreter an der EURO. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Christian Fassnacht Der Offensivspieler der Young Boys folgt auf Steve von Bergen und Denis Zakaria, die YB vor fünf Jahren an der EM vertraten. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Louis Schaub Der 26-jährige FCL-Mittelfeldspieler steht im österreichischen Kader. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Akos Kecskes Der 25-jährige Lugano-Akteur verteidigt für die ungarische Nationalmannschaft. Keystone

Mit Silvan Widmer, Eray Cömert (beide Basel), Christian Fassnacht (YB) und Becir Omeragic (Zürich) stehen vier Super-League-Spieler im Schweizer Kader. Dazu erhielten Luzerns Louis Schaub (Österreich) und Luganos Akos Kecskes (Ungarn) ein EM-Aufgebot. Der Anteil der Super League an den 622 EM-Spielern beträgt damit 0,96 Prozent.

SL wie Sassuolo, Real und PSG

Auf diese Quote kommt die US Sassuolo ganz alleine. Der Serie-A-Klub stellt mit Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Giacomo Raspadori (alle Italien), Kaan Ayhan, Mert Müldür (beide Türkei) und Lukas Haraslin (Slowakei) ebenfalls 6 EM-Fahrer. Ein Trost für die Super League: Auch die reichen Klubs Real Madrid und Paris Saint-Germain haben an der EURO nur je 6 Spieler.

Ein einsamer Finne

Schlechter vertreten als die SL sind die Ligen aus der Slowakei (4 Spieler), Nordmazedonien (3), die österreichische Bundesliga (LASK-Hüter Alexander Schlager und Salzburgs Andreas Ulmer) sowie die finnische Veikkausliiga, deren Fahne einzig vom finnischen Nationalspieler Daniel O’Shaughnessy hochgehalten wird.

Weitere Fakten aus den EURO-Kadern: