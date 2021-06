Die Schweizer Nati steht an der EURO 2020 vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Türkei unter Zugzwang.

So schafft es die Schweizer Nati noch in die Achtelfinals

Nach einer bislang enttäuschenden EM-Endrunde trifft die Schweiz am Sonntagabend (18:00 Uhr, live SRF zwei) im letzten Gruppenspiel auf die Türkei. Mit bislang nur 1 Punkt auf dem Konto muss das Team von Vladimir Petkovic noch gehörig zittern.

Seit den Samstagsspielen ist klar, dass der Schweiz 1 Punkt nicht mehr reicht, um als einer der 4 besten Gruppendritten die K.o.-Phase zu erreichen – ein Sieg muss zwingend her. Daraus ergeben sich zwei Konstellationen:

Die Schweiz gewinnt gegen die Türken und Wales verliert gleichzeitig gegen Italien. Dann stünden beide Teams bei 4 Punkten und das Torverhältnis würde darüber entscheiden, wer als Gruppenzweiter weiterkommt. Derzeit hat Wales (3:1) gegenüber der Schweiz (1:4) deutlich die Nase vorn. Das bedeutet, die Schweiz müsste genügend hoch gewinnen bzw. Wales genügend hoch verlieren.

Die Kriterien bei Punktgleichheit in der Gruppe Box aufklappen Box zuklappen Mehr Punkte aus Direktbegegnung(en)

Bessere Tordifferenz aus Direktbegegnung(en)

Mehr erzielte Tore in Direktbegegnung(en)

Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Mehr erzielte Tore in allen Gruppenspielen

Fairplay-Wertung an der Endrunde

Nationalmannschafts-Koeffizient

Die Schweiz gewinnt gegen die Türkei und Wales punktet gegen Italien. In diesem Fall kann die Schweiz nur noch als Gruppendritter die Qualifikation schaffen. Ab da wird es kompliziert.

Von den restlichen 5 Gruppen müsste die Schweiz 2 Drittplatzierte hinter sich lassen, um sich als einer der 4 besten Gruppendritten zu qualifizieren.

Rangliste der Gruppendritten Spiele Tore Punkte 1. Portugal

2

5:4 3 2. Österreich

2 3:3 3 3. Finnland

2 1:1 3 4. Spanien

2 1:1 2 5. Kroatien

2 1:2 1 6. Schweiz

2 1:4 1

Gruppe B: Das derzeit drittplatzierte Finnland (3 Punkte) muss gegen Leader Belgien ran. Bei einer Niederlage wäre die Nati fix besser unterwegs als der EM-Neuling. Auch Russland (ebenfalls 3 Punkte, spielt gegen Dänemark) würde bei einer Niederlage im letzten Spiel hinter der Schweiz verbleiben. Bei einem Unentschieden würde bei beiden Konstellationen das Torverhältnis entscheiden (Finnland 1:1, Russland 1:3).

Gruppe C: Dasselbe Szenario wie in Gruppe B, nur, dass die punktgleichen Ukraine und Österreich noch aufeinandertreffen. Gibt es einen Sieger in diesem Spiel, steht die Schweiz besser da als der Verlierer (und somit Drittplatzierte). Bei einem Remis müsste die Schweiz mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen.

Gruppe D: Die Kroaten auf Platz 3 (1 Punkt) spielen gegen Schottland (ebenfalls 1 Punkt). Bei einem Unentschieden ist die Schweiz fix besser. Sollte es einen Sieger geben, würde das Torverhältnis entscheiden (Kroatien 1:2, Schottland 0:2). In diesem Kampf wiederfinden könnte sich auch ein allfälliger Verlierer des Abschlussspiels England - Tschechien (beide 4 Punkte) – auch hier käme das Torverhältnis zum Zug.

Gruppe E: Die Konstellation ist knifflig. Nur wenn Polen (1 Punkt) Leader Schweden (4) schlägt, können mindestens 3 Teams auf 4 Punkte kommen, denn bei Slowakei (3) gegen Spanien (2) bleibt mindestens eine Mannschaft darunter. Auch hier würde das Torverhältnis eine Rolle spielen.

Gruppe F: Das drittplatzierte Portugal (3 Punkte) muss noch gegen Leader Frankreich (4 Punkte) ran und würde bei einer Niederlage hinter der Schweiz bleiben. Deutschland auf Platz 2 (ebenfalls 3 Punkte) trifft auf Ungarn (1 Punkt). Auch diese beiden Teams könnten noch auf Platz 3 abrutschen bzw. hochklettern.

Die Kriterien bei Punktgleichheit der Gruppendritten Box aufklappen Box zuklappen Bessere Tordifferenz

Mehr erzielte Tore

Mehr Siege

Fairplay-Wertung an der Endrunde

Nationalmannschafts-Koeffizient