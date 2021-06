Am Montagnachmittag ist die Schweizer Nati in Baku angekommen, wo sie am Samstag ihr erstes EM-Spiel bestreiten wird.

Das Schweizer Nationalteam ist am Montag an die EM-Endrunde nach Aserbaidschan abgereist und um etwa 17:00 Uhr gelandet. Die Delegation mit 26 Spielern und 28 Staff-Mitgliedern flog um 12 Uhr mit einer Charter-Maschine von Zürich-Kloten nach Baku, wo die Schweiz am Samstag in ihrem EM-Startspiel auf Wales trifft (15 Uhr).

Das erste Training in Baku absolvieren die Schweizer am späteren Dienstagmorgen im Dalga-Stadion, der SFV-Trainingsbasis für die erste Woche. Die weiteren Partien in der EURO-Gruppenphase stehen am 16. Juni in Rom gegen Italien und am 20. Juni wiederum in Baku gegen die Türkei auf dem Programm.