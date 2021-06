Am Montag gegen Frankreich gilt es ernst. Der Achtelfinal gegen den Weltmeister in Bukarest steht an. Bereits am Freitagnachmittag brach die Schweizer Nati-Delegation vom Trainingslager in Rom Richtung rumänische Hauptstadt auf.

Rodriguez ist zuversichtlich

Bevor es in den Flieger ging, verbreitete Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez puren Optimismus. «Es ist ein geiles Spiel und wir freuen uns», sagte er. Man sei viermal in Folge im Achtelfinal gewesen und hoffe nun, mal eine Runde weiterzukommen. Das könne nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit gelingen – und vorne müsse man die wenigen Chancen nutzen.

Der Schritt in den Viertelfinal soll in der Arena Nationala vollzogen werden. Am Sonntag findet dort um 18:30 Uhr das Abschlusstraining statt. Tags zuvor wird noch an einem anderen Ort trainiert.

Penalty-Situation wird geübt

Angesichts der geballten französischen Offensivkraft liegt ein besonderes Augenmerk in den Übungseinheiten auf dem Goalietraining. «Wir versuchen immer, die Gegner zu simulieren», sagte Goalietrainer Patrick Foletti.

Im Grunde sei die Vorbereitung nicht anders als vor einem Gruppenspiel. Eine Besonderheit gebe es dann aber schon. «Wir schauen auf die Penalty-Szenen und versuchen eine Strategie zu entwickeln», so Foletti.

Beim letzten Aufeinandertreffen mit Frankreich an der EM 2016 (0:0) wurde Yann Sommer als «Man of the Match» ausgezeichnet. Foletti erklärt, warum Sommer der Druck in einem K.o.-Spiel nichts ausmacht: «Das ist ein positiver Druck.»

Sommer habe bei vergangenen Turnieren und auch an diesem bewiesen, dass er damit umgehen könne. «Er liebt solche Herausforderungen», sagte Foletti.

Das Spiel gegen Frankreich wird eine ganz besondere Herausforderung. Eine Floskel sagt: «Wichtig ist auf dem Platz.» Am Montagabend wird sich zeigen, ob die Vorfreude der Spielfreude gewichen ist und ob Yann Sommers Vorbereitung gegen die französische Offensive Früchte trägt.