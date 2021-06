Spanien bezwingt Kroatien in Kopenhagen 5:3 n.V. und löst an der EURO das Viertelfinal-Ticket.

Die Partie ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Spanien dreht zuerst einen 0:1-Rückstand, gibt dann einen 2-Tore-Vorsprung preis und dreht in der Verlängerung auf.

Im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten Vier trifft Spanien am Freitag um 18 Uhr in St. Petersburg entweder auf die Schweiz oder Frankreich.

Nach dem 3:1 von Ferran Torres in der 77. Minute schien die Partie in Kopenhagen vor 25'000 Fans entschieden. Und möglicherweise hat sich der eine oder andere Kroatien-Akteur auf dem Feld bereits mit dem Ausscheiden abgefunden – Mislav Orsic aber garantiert nicht:

In der 85. Minute behält der eingewechselte Angreifer (67.) nach einem Tohuwabohu im spanischen Strafraum den Überblick und netzt zum 2:3 ein.

In der 92. Minute flankt Orsic ins Zentrum, wo Mario Pasalic von der spanischen Hintermannschaft vergessen wird und zum 3:3 einnickt.

Die Dramaturgie fand in der Verlängerung ihre Fortsetzung. Die Spanier schienen völlig von der Rolle, als Andrej Kramaric aus 6 Metern das 4. Tor für die «Karierten» verpasste (95.).

Schienen – denn nur 5 Minuten später wuchtete Alvaro Morata den Ball volley herrlich unter die Latte. Keine 180 Sekunden später lagen sich die Spanier ein 5. Mal in den Armen, nachdem Mikel Oyarzabal eine Hereingabe von Dani Olmo vollendete (103.). Ein zweites Comeback wollte den Kroaten nicht gelingen.

Spanier haben lange alles im Griff

Bis zur 77. Minute hatte wenig auf eine Verlängerung hingedeutet. Die Spanier schwangen in der 2. Halbzeit das Zepter je länger je mehr nach Belieben.

Nach der erstmaligen Führung für die «Roja» durch César Azpilicueta (53.) warteten die zahlreichen Kroatien-Fans vergebens auf eine Reaktion. Stattdessen klingelte es eine gute Viertelstunde später wieder im eigenen Kasten.

Simon mit Eigentor für die Ewigkeit

Für die Geschichte der 1. Halbzeit war Spanien-Goalie Unai Simon verantwortlich gewesen: Pedri wollte seinen Keeper in den Spielaufbau miteinbeziehen und schlug die Kugel in Richtung eigenes Gehäuse.

Dann geschah Kurioses: Statt den Ball anzunehmen, liess Simon ihn über den Fuss rutschen – und zum 1:0 für die Kroatien über die Linie kullern.

Es war das 9. Eigentor an dieser EURO. Das sind so viele wie an allen bisherigen EM-Endrunden zusammen. Bis sich die Spanier von diesem Schock erholten, dauerte es bis zur 38. Minute, als Pablo Sarabia das 1:1 erzielte.

Während Kroatien weiterhin auf den 1. Sieg in einer EM-K.o.-Phase warten muss, geht für Spanien die Reise weiter. Am Freitag (18 Uhr) in St. Petersburg bittet die «Roja» entweder Frankreich oder die Schweiz zum Tanz.