Ungarn schlägt Schottland an der EURO 2024 in Stuttgart 1:0 und sichert sich Platz 3 in der Gruppe A. Für Schottland ist das Turnier zu Ende.

Die Partie wird von der Verletzung von Barnabas Varga überschattet. Der ungarische Stürmer muss nach einem Zusammenprall mit der Bahre vom Platz getragen werden.

Die Schweiz spielt gegen Deutschland 1:1 und verpasst den Gruppensieg.

Am Schluss konnte sich Ungarns Trainer Marco Rossi für sein glückliches Händchen feiern lassen: In der 86. Minute hatte er Kevin Csoboth ins Spiel gebracht. Und prompt stach der Joker: In der 10. und letzten Minute der Nachspielzeit schloss er einen letzten verzweifelten Angriff seines Teams mit dem 1:0 ab. Acht Minuten zuvor war Csoboth noch am Pfosten gescheitert.

01:22 Video Csoboth schiesst Ungarn in der 10. Minute der Nachspielzeit zum Sieg Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Ungarn darf sich dank des ultraspäten Treffers weiter Hoffnungen auf die K.o.-Phase machen. Mit drei Punkten besteht die Möglichkeit, dass Platz 3 in der Schweizer Gruppe für den Achtelfinal reicht. Schottland, das beim Schlagabtausch in der Schlussphase ebenfalls noch alles nach vorn geworfen hatte, muss dagegen als Gruppenletzter die Koffer packen.

Banger Moment nach Zusammenprall

Die lange Nachspielzeit war aufgrund eines kleinen Dramas in der 68. Minute nötig geworden. Nach einem Zusammenprall in der Luft mit Schottland-Goalie Angus Gunn und Verteidiger Anthony Ralston blieb Ungarns Stürmer Barnabas Varga scheinbar bewusstlos liegen.

Sofort bildeten Stadionordner mit Planen einen Sichtschutz, dunkle Erinnerungen an den Herzstillstand von Dänemarks Christian Eriksen vor drei Jahren wurden wach. Varga musste nach einer rund fünfminütigen Unterbrechung unter den bangen Blicken seiner Teamkollegen auf einer Bahre vom Platz getragen werden. Gemäss Informationen aus dem ungarischen Staff wurde Varga mit einer Halskrause ins Spital eingeliefert. Er soll bei Bewusstsein sein.

06:09 Video Die Live-Highlights bei Schottland - Ungarn Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 9 Sekunden.

Laue erste Halbzeit

Auf einen solch hektischen Spielverlauf hatte zunächst nichts hingedeutet. Obwohl beide Teams auf Sieg spielen mussten, war zu Beginn Vorsicht Trumpf. Die Schotten hatten zwar zunächst mehr Spielanteile, kamen aber zu keinen Abschlüssen. Ungarn hielt sich ebenfalls vornehm zurück und wurde erst gegen Ende der ersten Halbzeit mutiger.

Nach einem Freistoss von Captain Dominik Szoboszlai kam Verteidiger Willi Orban in der 41. Minute am entfernten Pfosten frei zum Kopfball, setzte das Leder aber an die Lattenoberkante. Szoboszlai selbst zielte wenig später aus der Distanz zu hoch.

Schotten trotz grossem Support out

Das erneut von vielen lautstarken Fans unterstützte Schottland muss weiter auf die erstmalige Qualifikation für die K.o.-Phase eines grossen Turniers warten. Die Ungarn erfahren spätestens am Mittwoch, ob ihr Abenteuer in Deutschland weitergeht.