Hier gibt's die wichtigsten Fakten zu den verbleibenden zwei Affichen in der 1. K.o.-Phase an der EURO 2024 in Deutschland.

1. K.o.-Runde an der EURO 2024

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wollen auch gegen die Niederlande für Furore sorgen Rumäniens Razvan Marin Nicolae Stanciu. Keystone / TORSTEN SILZ

Rumänien - Niederlande

Dienstag, 18:00 Uhr

München Arena

Ab 17:30 Uhr bei SRF zwei & in der Sport App mit Martina Moser & Rachel Rinast als Gäste

3 Tore in 13 Spielen – dies ist die magere Ausbeute der rumänischen Nationalmannschaft in den bisherigen Duellen gegen die Niederlande. Ob es im Achtelfinal an der EURO 2024 besser klappt mit der Offensive? Das Selbstvertrauen dürfte bei «Oranje» weniger hoch sein wie auch schon, beendete es die Gruppenphase doch nur auf Rang 3, während sich Rumänien den Gruppensieg holte.

Den einzigen Sieg errangen die Rumänen 2007 im Rahmen der EM-Qualifikation (1:0). Im Jahr darauf ging die einzige Endrunden-Begegnung allerdings zu Gunsten des Favoriten aus. Im Stade de Suisse in Bern entschieden die Niederlanden das Spiel mit 2:0 für sich.

Die letzten Gruppenspiele der beiden Teams

Schliessen 03:18 Video Rumänien sichert sich gegen die Slowakei den Gruppensieg Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 26.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden. 05:26 Video Die Niederlande muss sich Österreich überraschend beugen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 26 Sekunden.

Österreich - Türkei

Dienstag, 21:00 Uhr

Leipzig Stadion

Ab 20:30 Uhr bei SRF zwei & in der Sport App mit Martina Moser & Rachel Rinast als Gäste

Fast 13 Jahre sind mittlerweile seit dem letzten Pflichtspiel zwischen Österreich und der Türkei vergangen. 2011 standen sich die beiden Nationen im Rahmen der Qualifikation für die EM-Endrunde 2012 zweimal gegenüber. Die Türken gewannen ihr Heimspiel, in Wien setzte es ein 0:0 ab. Das letzte Direktduell ist erst wenige Monate alt: Im März 2024 deklassierte Österreich die Türkei in einem Testspiel in Wien gleich mit 6:1.

An einer Endrunde stellt die Begegnung Österreich – Türkei eine Premiere dar. Beide Teams dürften sich grosse Chancen auf den Viertelfinal-Vorstoss ausrechnen. Den besseren Eindruck in der Vorrunde hinterliessen jedoch die Österreicher, welche die Hammer-Gruppe D mit Frankreich und den Niederlanden auf Platz 1 beendeten.

Die letzten Gruppenspiele der beiden Teams

Schliessen 05:26 Video Österreich verblüfft mit Sieg gegen die Niederlande Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 26 Sekunden. 05:51 Video Die Türkei gewinnt gegen Tschechien dramatisch Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 27.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 51 Sekunden.

So geht es ab Freitag in der 2. Phase des K.o.-Runde weiter