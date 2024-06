Belgien schlägt Rumänien an der EURO 2:0 und feiert im 2. Spiel den 1. Sieg.

Die Tore erzielen Youri Tielemans und Kevin de Bruyne.

Damit stehen in der Gruppe E nach 2 Partien alle Mannschaften bei 3 Punkten.

Bereits am Freitag hat die Ukraine in der 2. Runde der Gruppe E die Slowakei mit 2:1 besiegt.

Belgien kann durchatmen. Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Slowakei hat die Mannschaft von Domenico Tedesco im 2. Spiel einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen die in der Startrunde erfolgreichen Rumänen gewannen die «Roten Teufel» mit 2:0.

Ohne Zittern ging aber auch diese Partie nicht vonstatten. Zwar kontrollierten die Belgier das Geschehen in der 2. Halbzeit weitgehend. Wiederholt verpassten sie es jedoch, das 2:0 zu erzielen. Im Mittelpunkt stand einmal mehr Romelu Lukaku:

63. Minute: Nach einem formidablen Steilpass von Kevin de Bruyne zieht Lukaku los und erzielt im Stil eines Topstürmers das ersehnte Tor. Doch auch der 3. (vermeintliche) Treffer des 31-Jährigen an diesem Turnier zählt nicht. Lukaku steht mit der Kniescheibe (!) im Abseits.

00:56 Video 2:0 zählt nicht: Lukaku steht hauchdünn im Abseits Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Und so kam es wie so oft im Fussball. Der Gegner tankte ob der vielen verpassten Chancen Belgiens Selbstvertrauen – und kam kurz darauf beinahe zum Ausgleich. Dennis Man scheiterte nach einem missglückten Rückpass Amadou Onanas allerdings frei vor Koen Casteels.

Schliesslich war es De Bruyne, der mit seinem Treffer in der 79. Minute für kollektive belgische Erlösung sorgte. Ein langer Abschlag von Casteels avancierte zur perfekten Vorlage für den Captain, der den Ball an Nita vorbei ins Netz schob. Es war der Schlusspunkt in dieser Partie, denn in der Folge fielen trotz Chancen auf beiden Seiten keine Tore mehr.

00:35 Video Captain De Bruyne erhöht in Torjäger-Manier auf 2:0 Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Belgischer Blitzstart

Die Belgier waren fulminant in die Partie gestartet. Es erinnerte an den Beginn des Auftaktspiels gegen die Slowakei, mit dem nicht ganz unwichtigen Unterschied, dass ihnen gegen Rumänien das frühe Tor gelang. Schon in der 2. Minute versetzte Youri Tielemans die belgischen Fans in Ekstase.

Der Torschütze zum 1:0 stand auch an dessen Ursprung. Tielemans luchste Nicusor Banca im rumänischen Spielaufbau in der 2. Minute den Ball ab und spielte schnell zu Lukaku. Nach einem Doppelpass mit Jérémy Doku legte der Stürmer zurück an die Strafraumgrenze, wo Tielemans den Belgiern mit einem Direktschuss die Führung bescherte.

00:49 Video Tielemans verwertet starke Lukaku-Ablage Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Beinahe hätten die Rumänen in Person von Radu Dragusin nur 3 Minuten später ausgeglichen. Casteels lenkte den wuchtigen Kopfball aber über die Latte. So blieb es beim 1:0 – und Belgien konnte mit der Führung im Rücken weiterpowern. Trotz weiterer hochkarätiger Möglichkeiten konnten die «Roten Teufel» ihre Dominanz in der 1. Halbzeit nicht in weitere Tore ummünzen. Dies sollte erst in der Schlussphase des Spiels gelingen.

04:59 Video Die Live-Highlights bei Belgien - Rumänien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 59 Sekunden.

So geht es weiter

Mit vier punktgleichen Teams verspricht die Gruppe E vor der letzten Runde Hochspannung. Am kommenden Mittwoch werden in den Duellen Slowakei – Rumänien und Ukraine – Belgien die Achtelfinalisten ausgemacht. Die beiden parallel laufenden Spiele sehen Sie ab 18 Uhr live bei SRF.