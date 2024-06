Die Ukraine holt sich an der EURO dank einem 2:1-Sieg gegen die Slowakei die ersten Punkte.

Die Slowakei geht in der 19. Minute durch Ivan Schranz in Führung und ist zwischenzeitlich auf Achtelfinal-Kurs.

Die Ukrainer reagieren nach der Pause aber mit 2 Toren und ziehen punktemässig mit dem Gegner gleich.

Die entscheidende Szene in Düsseldorf spielte sich in der 80. Minute ab: Mykola Schaparenko spielte einen hohen Pass in die Tiefe. Diesen nahm Roman Jaremtschuk sensationell an und spitzelte den Ball an Newcastle-Goalie Martin Dubravka vorbei zum 2:1-Siegtreffer über die Linie.

Gross war der Jubel bei der Ukraine, bei der anderthalb Spiele überhaupt nichts zusammengepasst hatte. Nach der 0:3-Klatsche gegen Aussenseiter Rumänien geriet man auch gegen die Slowakei früh in Rücklage.

Schranz trifft erneut

In der 10. Minute kamen die Slowaken, die nach dem überraschenden 1:0-Sieg gegen Belgien mit der gleichen Startelf aufliefen, zu einer ersten gefährlichen Doppelchance. Lukas Haraslin und Ivan Schranz scheiterten aber beide am stark reagierenden Anatoli Trubin, der anstelle von Real-Goalie Andrij Lunin in die Startformation berufen worden war.

9 Minuten später machte es Schranz dann besser. Nach einer weiteren Parade von Trubin nutzte der 30-Jährige, der bereits gegen Belgien den einzigen Treffer erzielt hatte, die Verunsicherung der ukrainischen Defensive aus. Er verwertete eine Hereingabe von Haraslin per Kopf. Trubin war zwar auch da noch dran, doch der Torhüter von Benfica konnte den Gegentreffer nicht mehr verhindern.

Ukraine dreht mit dem Rücken zur Wand auf

Gegen Ende der 1. Halbzeit fanden die Ukrainer jedoch besser ins Spiel und drückten auf den Ausgleich. Am gefährlichsten wurde es dabei, als Dubravka einen Flachschuss von Oleksandr Tymtschyk mit den Fingerspitzen noch an den Pfosten lenken konnte.

Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Ukrainer für ihre Leistungssteigerung. Arsenal-Aussenverteidiger Alexander Sintschenko fand in der 54. Minute mit seinem Querpass in den Sechzehner Schaparenko, der den Ball sicher in die linke Ecke schlenzte. Es war der 1. Turniertreffer der Ukrainer und das erste Gegentor für die Slowaken.

In der Folge legte sich das Geschehen etwas. Erst 20 Minuten später kam das Team von Serhij Rebrow zur nächsten guten Chance. Chelsea-Star Mikhaylo Mudryk scheiterte aus spitzem Winkel am Pfosten. Kurz darauf kam es schliesslich zum spielentscheidenden Angriff.

So geht es weiter

Während die Belgier am Samstag mit einem Sieg gegen Rumänien ebenfalls auf 3 Punkte kommen und so für den Punktegleichstand aller 4 Teams sorgen könnten, geht es für die beiden heutigen Kontrahenten am nächsten Mittwoch weiter. Am letzten Spieltag der Gruppe E trifft die Ukraine auf das belgische Starensemble und die Slowakei duelliert sich mit Rumänien.