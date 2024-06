Legende: Wohin geht die Reise für die Nati noch? Captain Granit Xhaka weist Remo Freuler den Weg. KEYSTONE/DPA/Rolf Vennenbernd

3 Punkte zum Start, der Auftakt in die EURO ist der Schweiz beim 3:1 über Ungarn perfekt geglückt. Damit hat die Nati die Tür zur K.o.-Phase weit aufgestossen. Seit der Aufstockung auf 24 Teams auf die EM 2016 hin reichten 3 Punkte bei einem ausgeglichenen Torverhältnis immer aus, um die K.o.-Runde zu erreichen. Nati-Trainer Murat Yakin und sein Team stehen also schon mit einem Bein im Achtelfinal.

Weiter geht die EURO-Kampagne am Mittwoch mit dem Duell mit Schottland. Die «Bravehearts», die zum Auftakt beim 1:5 gegen Gastgeber Deutschland Prügel bezogen, sind gefordert: «Sie werden gegen die Schweiz alles reinwerfen», ist SRF-Nati-Experte Benjamin Huggel überzeugt. «Eine zweite Niederlage wäre in der Heimat nur schwer zu vermitteln.»

Von der Nati fordert er hohe Lauf- und Zweikampfbereitschaft, um dagegenzuhalten. Die Schotten haben das Potenzial, ihren Gegnern wehzutun, «also muss man sie am Spielaufbau hindern und daran, das Spiel aufzuziehen. Wenn man die Schotten unter Druck setzt und sie wenig Raum haben, kann man sie in Schach halten. Technisch sind sie okay, aber nicht super.» Zudem punkten sie mit bewährten britischen Stärken: Standards, Kopfballstärke und Wucht.

06:28 Video Archiv: Die Nati startet mit Sieg über Ungarn in die EURO Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 28 Sekunden.

Bringt Shaqiri Kreativität?

Die Nati schaffte den Startsieg über Ungarn derweil auch dank überraschender Aufstellung. Mit Michel Aebischer und Kwadwo Duah rotierte Yakin zwei Spieler ins Team, die nicht unbedingt zu erwarten waren. Für Huggel keine einmalige Sache: «Ich gehe davon aus, dass er gegen Schottland wieder eine Überraschung bieten wird. Wer es wird, ist schwierig vorauszusagen, da die letzten Nati-Trainings vor dem Spiel geschlossen sind.»

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Schweiz – Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Duah, Vargas. Schottland – Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams.

Bei allem «Kaffeesatzlesen» könnte sich Huggel einen Einsatz von Xherdan Shaqiri von Anfang an vorstellen, weil man gegen die Briten «Kreativität braucht». Gleichzeitig überzeugte den Experten das Pressing der gegen Ungarn bewährten Offensive. Die Antwort auf die Frage «Wer wird gegen Schottland Mister X?» muss also noch warten. Spätestens eine Stunde vor Spielbeginn, also am Mittwochabend um 20:00 Uhr, wird das Geheimnis gelüftet.

