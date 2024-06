Legende: Unzufrieden Davide Frattesi, Gianluca Scamacca und Giovanni Di Lorenzo (v.l.n.r.) Imago/Goal Sports Images

Wer bisher nicht plante, am Montag den letzten Spieltag in der Gruppe B live mitzuverfolgen, hat einen guten Grund, seine Meinung zu ändern. Denn das Team, das sich hinter Gruppensieger Spanien Rang 2 sichert, wird im Achtelfinal auf die Schweiz treffen.

Die Chance ist gross, dass es Italien oder Kroatien wird. Beide Teams haben bislang an der EURO nicht überzeugt, beiden droht im Falle einer Niederlage die vorzeitige Heimreise.

Die bisherigen Gruppenspiele

Schliessen 04:29 Video Italiens blasser Auftritt gegen Spanien Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 29 Sekunden. 05:31 Video Kroatien kassiert Last-Minute-Ausgleich Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 31 Sekunden. 05:02 Video Italien müht sich gegen Albanien zum Sieg Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 2 Sekunden. 05:20 Video Kroatien geht gegen Spanien unter Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 20 Sekunden.

Die bessere Ausgangslage haben die Italiener, denen ein Remis zum 2. Gruppenrang reicht. Die halbe Miete dazu ist die Formstärke von Keeper Gianluigi Donnarumma. Im Spiel gegen Spanien (0:1) glänzte der 25-Jährige mit zahlreichen Paraden, war der einzige «Azzurro» auf Top-Niveau.

Dringend gesucht: Torgefährlicher Stürmer

Sorgenkind des Titelverteidigers ist die Offensive. Die bislang einzigen Torschützen an der EURO für die Auswahl von Coach Luciano Spalletti waren Innenverteidiger Alessandro Bastoni und der zentrale Mittelfeldspieler Nicolo Barella beim erkrampften 2:1 über Albanien.

Die sechs nominellen Stürmer, die Spalletti nach Deutschland mitgenommen hat, haben im blauen Trikot zusammengezählt bislang erst 27 Mal getroffen. Atalantas Mittelstürmer Gianluca Scamacca, der an der EURO zweimal in der Startelf stand, bringt es auf ein Törchen in 18 Länderspielen. Er dürfte am Montag durch Genoas Mateo Retegui ersetzt werden.

Ein weiterer mutmasslicher Wechsel ist jener im Mittelfeld vom bislang wenig überzeugenden 32-jährigen Jorginho – beim EM-Titel 2021 noch ein Schlüsselspieler – zum 9 Jahre jüngeren Nicolo Fagioli.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die letzten Spiele der Gruppe B am Montag bei SRF: 20:30 Uhr: Kroatien – Italien auf SRF zwei und in der Sport App.

20:50 Uhr: Albanien – Spanien auf SRF info und in der Sport App.

Kroatiens «goldene Generation» altert

Das Glück der Italiener könnte sein, dass der Gegner noch weiter von seiner Bestform entfernt scheint. Kroatien steht nach dem 0:3 gegen Spanien und dem 2:2 gegen Albanien auf dem letzten Gruppen-Platz und braucht unbedingt einen Sieg.

2018 stürmte die «goldene Generation» unter Trainer Zlatko Dalic in den WM-Final, 2022 noch immer zu Platz 3. Inzwischen ist Ex-Weltfussballer Luka Modric 38-jährig. Die 30 überschritten haben auch Ivan Perisic (35), Domagoj Vida (35), Andrej Kramaric (33), Marcelo Brozovic (31) oder Mateo Kovacic (30). Die Kritik an Dalic wächst – und die Empfindlichkeiten im Team auch. Auf eine kritische Reporterfrage nach dem Albanien-Spiel brach Modric das Interview ab.

00:07 Video Genervter Modric bricht Interview ab Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 7 Sekunden.

Hilft der Blick in die Statistik?

Mut könnte den Kroaten machen, dass sie in der modernen Ära gegen Italien in 8 Direktduellen noch nie verloren haben (3 Siege, 5 Unentschieden). Zuletzt gab es dreimal ein 1:1. Pikantes Detail: An der EM 2012 befanden sich ebenfalls Spanien, Italien und Kroatien in derselben Vorrunden-Gruppe. Spanien gewann die Gruppe, Italien kam als Gruppenzweiter weiter, Kroatien schied – wie Modric, Perisic und Vida sehr wohl wissen – aus.

Die letzten Direktbegegnungen

Schliessen 01:26 Video 2015: Kroatien – Italien 1:1 Aus Sport-Clip vom 12.06.2015. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden. 01:04 Video 2014: Italien – Kroatien 1:1 Aus Sport-Clip vom 16.11.2014. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.