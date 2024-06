Legende: Bekommt es die Nati mit dem Europameister zu tun? Italien befindet sich auf der Pole Position für Rang 2 in der Gruppe B. Keystone/AP/Frank Augstein

Das erste Ziel ist erreicht: Zum sechsten Mal in Folge nach 2014 (WM in Brasilien), 2016 (EM in Frankreich), 2018 (WM in Russland), 2021 (EM in ganz Europa) und 2022 (WM in Katar) ist die Nati an einem grossen Turnier in der K.o.-Phase vertreten.

Diese Teams stehen fix im Achtelfinal Box aufklappen Box zuklappen Spanien

Portugal

Deutschland

Schweiz

Nach dem 1:1 gegen Deutschland ist klar: Die Schweiz trifft im Achtelfinal am kommenden Samstag um 18:00 Uhr in Berlin auf den Zweiten der Gruppe B. Drei Teams kommen dafür noch in Frage: Italien, Kroatien und Albanien. Spanien hat sich den Gruppensieg bereits vor den abschliessenden Spielen am Montagabend mit zwei Siegen gesichert.

Italien in der Pole Position

Am wahrscheinlichsten ist, dass Italien und Kroatien das zweite direkte Achtelfinalticket in der Direktbegegnung unter sich ausmachen. Kroatien bräuchte dafür auf jeden Fall einen Sieg, Italien würde ein Remis reichen.

Albanien besitzt auch noch theoretische Chancen. Voraussetzung sind drei Punkte gegen Spanien. Gleichzeitig müsste Kroatien Italien schlagen, dabei aber im Vergleich mit Albanien das schlechtere Torverhältnis behalten.