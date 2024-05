Xherdan Shaqiri wird bereits ab Montag, also von Beginn an des Trainingslagers in St. Gallen, bei der Nati sein.

Legende: Ist am Montag im öffentlichen Training in St. Gallen zu sehen Xherdan Shaqiri. Keystone/PETER MORRISON

US-Medien berichten, dass der Basler früher als erwartet von den Chicago Fire freigegeben wurde. Der Entscheid war offenbar am Freitag nach Gesprächen aller involvierten Parteien gefällt worden.

Shaqiri, der Captain von Chicago Fire, hat diese Saison in der Major League Soccer (MLS) nicht überragend gespielt. In der Schweizer Nationalmannschaft bleibt er aber unverzichtbar.

Zwei Kaderschnitte stehen an

Ursprünglich hätte Shaqiri eine Woche später einrücken sollen, nämlich kurz vor dem ersten von zwei EM-Testspielen am 4. Juni gegen Estland. Er ist nun einer von 22 Spielern (von den 38 in der Vorauswahl), die ab Montag zur Verfügung stehen. Gleichentags findet in St. Gallen um 17:00 Uhr ein öffentliches Training statt.

Nach dem Estland-Spiel nimmt Nati-Coach Murat Yakin einen ersten Kaderschnitt vor. Der zweite und letzte folgt dann am Tag vor dem finalen Test gegen Österreich am 8. Juni. Die Nati bestreitet ihr erstes EM-Spiel am 15. Juni in Köln gegen Ungarn.

