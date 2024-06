Deutschland peilt an der Heim-EM gegen Dänemark den 1. Sieg in einem K.o.-Spiel seit 8 Jahren an. Der Druck ist gross.

Legende: Die beiden Taktgeber im deutschen Mittelfeld Ilkay Gündogan und Toni Kroos. Imago Images/Sven Simon

2919 Tage: So weit liegt der letzte Sieg von Deutschland in einer K.o.-Phase zurück. An der EURO 2016 in Frankreich bezwang die DFB-Elf im Viertelfinal Italien nach Penaltyschiessen. Seit besagtem 2. Juli 2016 absolvierte der vierfache Welt- und dreifache Europameister gerade noch zwei «Alles-oder-nichts»-Partien. Im EM-Halbfinal 2016 gab es ein 0:2 gegen Frankreich, 5 Jahre später bedeutete der EM-Achtelfinal gegen England Endstation (0:2).

Überzeugende Gruppenphase

An der Heim-EM soll es aus Sicht der Deutschen nun endlich wieder mit einem Sieg in der K.o.-Phase klappen. Die Vorzeichen sind durchaus vielversprechend. Der Gastgeber vermochte in seinen ersten beiden Gruppenspielen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) zu überzeugen und die Euphorie im eigenen Land zu entfachen.

In der abschliessenden Vorrunden-Partie gegen die Schweiz lief bei Deutschland spielerisch nicht mehr alles so geschmeidig, dank des späten 1:1-Ausgleichstors steigt das Team von Trainer Julian Nagelsmann aber gleichwohl mit einem positiven Gefühl in die entscheidende Turnierphase.

Gerade aus dem Remis gegen die Nati schöpfte Fussball-Deutschland zusätzlichen Optimismus. Nach zwei eher einfachen Spielen habe das Duell mit der Schweiz zum exakt richtigen Zeitpunkt einen echten Härtetest dargestellt, so die Meinung beim Schweizer Nachbarn.

Die Gruppenspiele von Deutschland

Jegliche Hektik vermeiden

Beim Unentschieden gegen die Nati hat die DFB-Elf den Beweis erbracht, dass sie auch auf Widerstände in Form eines Rückstands reagieren kann. Mit Sicherheit eine wichtige Erfahrung, jetzt wo nur noch «Endspiele» anstehen. Der Druck beim EM-Gastgeber ist riesig, entsprechend fundamental ist die mentale Komponente.

In dieser Hinsicht nimmt sich Ilkay Gündogan Real Madrid als Vorbild. «Wenn man sich Real Madrid anschaut, die erfolgreichste Klubmannschaft des letzten Jahrzehnts und auch noch länger: Wie die nie in Panik geraten sind und immer die Ruhe bewahrt haben – das ist bemerkenswert», so der deutsche Captain.

Eine ähnliche Mentalität will Gündogan nun auch seinen Mitspielern nahe legen: «Ich will für ein Bewusstsein sorgen, dass es Phasen gibt, in denen wir so ein bisschen hinterherlaufen. Das wird einem von aussen schnell negativ ausgelegt, aber das ist völlig normal. Wir sind schon eine Ballbesitzmannschaft. Aber wir müssen auch aushalten, dass ein Gegner mal den Ball für eine Minute, für 15, 20 Pässe hat, ohne dass wir nervös werden», meint der Barcelona-Akteur.

Havertz oder Füllkrug?

Welche Spieler die Basis zum Viertelfinal-Einzug von Deutschland legen sollen, steht weitestgehend fest. Zu einer Änderung im Vergleich zu den Gruppenspielen wird Nagelsmann gezwungen. Der gelb-gesperrte Jonathan Tah dürfte durch Nico Schlotterbeck ersetzt werden.

Und dann wäre da noch die Gretchenfrage: Setzt der Bundestrainer auch im Achtelfinal gegen eine dänische Abwehr mit grossgewachsenen Verteidigern auf den technisch versierteren Kai Havertz oder kommt Stossstürmer Niclas Füllkrug von Beginn an zum Zug? Unabhängig davon, wie sich Nagelsmann entscheidet: Kommen die Deutschen weiter, hat er alles richtig gemacht. Sollte der Gastgeber scheitern, wird es wohl Kritik hageln.