Die Schweizer Nati befindet sich in der Vorbereitung auf die EURO. So sieht der weitere Fahrplan bis zur EM aus.

Legende: Ist im Nationalmannschaft-Camp angekommen Xherdan Shaqiri. Freshfocus/Toto Marti

Die erste Phase der EM-Vorbereitung ist beim Schweizer Nationalteam in vollem Gange. Demnächst stehen erste Kader-Änderungen an. Die wichtigsten Fragen zum Fahrplan im Überblick.

Wie viele Spieler sind bereits in St. Gallen?

Mit Xherdan Shaqiris Ankunft am Mittwoch befinden sich bereits 24 Spieler für die erste Phase der EM-Vorbereitung in der Ostschweiz. Der 32-jährige Offensivspieler kam am Mittag in St. Gallen an und absolvierte am Nachmittag ein erstes individuelles Training. Er stiess aufgrund einer Wadenblessur und damit verbundenen Abklärungen in Basel verspätet zum Team.

Wer sind die Nächsten?

Am Freitag rücken acht Spieler ein, die sich im Normalfall keine Sorgen um ihren Platz im EM-Kader machen müssen. Die Torhüter Yann Sommer und Yvon Mvogo, die Verteidiger Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez sowie die Mittelfeldspieler Michel Aebischer, Dan Ndoye, Remo Freuler und Captain Granit Xhaka.

Welche Spieler stehen noch im Einsatz?

Goalie Gregor Kobel bestreitet am Samstag mit Borussia Dortmund den Final in der Champions League. Tags darauf steht das Lugano-Trio Renato Steffen/Uran Bislimi/Albian Hajdari im Cupfinal im Einsatz. Auch Andi Zeqiri muss mit Genk am Sonntag nochmals ran. Im Playoff gegen Gent geht es um den Startplatz in der Conference League. Noah Okafor befindet sich mit der AC Milan noch auf Promotionstour in Australien.

Wann erfolgen die Kaderschnitte?

Wenn am Freitag die neuen Spieler einrücken, werden im Gegenzug einige das Camp verlassen müssen. Der zweite Schnitt wird vor dem 7. Juni erfolgen. Dannzumal erwartet die Uefa die definitiven Kaderlisten.

Wie sieht das Programm bis zur Abreise aus?

Nächste Woche bestreitet das Nationalteam zwei Testspiele. Am Dienstag, 4. Juni, spielt die Schweiz in Luzern gegen Estland (20.15 Uhr, live bei SRF). Am Samstag, 8. Juni, folgt die EM-Hauptprobe in St. Gallen gegen Österreich (18.00 Uhr, live bei SRF). Nach dem zweiten Testspiel erhalten die Spieler den Tag frei, um ihn mit ihren Liebsten zu verbringen. Am Montag, 10. Juni, reist die Mannschaft in ihr EM-Lager nach Stuttgart.

Die Testspiele der Schweizer Gruppengegner im Überblick

Gruppengegner Datum und Ort Testspielgegner Deutschland 3. Juni, Nürnberg Ukraine Deutschland 7. Juni, Mönchengladbach Griechenland Ungarn 4. Juni, Dublin Irland Ungarn 8. Juni, Debrecen Israel Schottland 3. Juni, Portugal Gibraltar Schottland 7. Juni, Glasgow Finnland