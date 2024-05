Mit dem Einrücken ins Vorbereitungscamp am Montag in St. Gallen beginnt für die Schweizer Fussball-Nati das EURO-Abenteuer.

Legende: Stellte am 17. Mai ein erstes EM-Kader vor Natitrainer Murat Yakin. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Bald hat das Warten ein Ende. Die EURO steht kurz vor der Tür. In knapp zweieinhalb Wochen wird das Fussball-Fest in Deutschland ganz Europa in seinen Bann ziehen.

Für die Schweizer Nati fällt am Montagnachmittag der Startschuss. Ins Vorbereitungscamp in Abtwil im Kanton St. Gallen rückt die erste Tranche an Spielern ein, eine zweite folgt am 31. Mai. Andere wie Gregor Kobel, der am Samstag mit dem BVB im Champions-League-Final steht, stossen sogar noch etwas später dazu.

Der Nati-Fahrplan im Überblick

Montag, 27. Mai Einrücken 1. Spieler-Tranche Freitag, 31. Mai Einrücken, 2. Spieler-Tranche Dienstag, 4. Juni Testspiel: Schweiz – Estland in Luzern Freitag, 7. Juni Bekanntgabe endgültiges EM-Kader Samstag, 8. Juni Testspiel: Schweiz – Österreich in St. Gallen Montag, 10. Juni Reise nach Stuttgart ins EM-Basislager Samstag, 15. Juni EM-Gruppenspiel: Ungarn – Schweiz in Köln Mittwoch, 19. Juni EM-Gruppenspiel: Schottland – Schweiz in Köln Sonntag, 23. Juni EM-Gruppenspiel: Schweiz – Deutschland in Frankfurt

Am 4. und 8. Juni bestreitet die Equipe von Trainer Murat Yakin gegen Estland in Luzern und gegen Österreich in St. Gallen die letzten zwei Testspiele vor der EM. Beide Partien können Sie wie gewohnt live auf SRF zwei verfolgen.

Nati «wohnt» während EM in Stuttgart

Am Tag vor dem Duell mit dem östlichen Nachbarn (7. Juni) wird der Nationaltrainer sein endgültiges EM-Kader verkünden, das noch 26 Akteure umfassen wird.

Am 10. Juni reist die Nati nach Stuttgart. Dort logiert das Nationalteam während des Turniers. Fünf Tage später gilt es dann endlich ernst: Ungarn bittet die SFV-Auswahl im ersten Gruppenspiel zum Tanz.

02:11 Video Archiv: Yakin holt 38 Spieler ins vorläufige EM-Kader Aus Tagesschau vom 17.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.