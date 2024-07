Die Enttäuschung stand Toni Kroos ins Gesicht geschrieben. Mit leerem Blick und zurückhaltendem Klatschen bedankte er sich gemeinsam mit seinen Teamkollegen bei den deutschen Fans für deren Unterstützung. Dann rief der Stadionsprecher auch schon in sein Mikrofon, wohl wissend, wer einer besonderen Würdigung an diesem Abend bedurfte: «Auch wenn es nicht im Protokoll steht, euer Applaus für Toniii ...» – es folgte ein donnerndes: «Kroooos!»

Doch auch der Zuspruch der Zuschauer vermochte nichts an Kroos' Gefühlslage zu ändern. Wenige Zeigerumdrehungen zuvor hatte Mikel Merino Spanien in der 119. Minute der Verlängerung in den Halbfinal geköpfelt – Deutschlands Hoffnungen auf einen Triumph an der Heim-EM nahmen ein jähes Ende. Und damit auch die glorreiche Karriere des Toni Kroos.

02:15 Video Kroos: «Wir waren sehr nah dran, deshalb ist es umso bitterer» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.

Enttäuschung nach dem Out

«Wir haben alle alles reingelegt, um es nicht zu verlieren. Wir waren sehr nah dran, umso bitterer ist es. Heute sind wir extrem traurig», sagte der 34-Jährige, körperlich sichtlich gezeichnet vom Abnützungskampf. Kurz nach dem Spiel überwiege trotz der vielen Erfolge in seiner Karriere der Frust über «das Ausscheiden, weil wir alle gemeinsam ein grosses Ziel hatten», sagte Kroos. «Dieser Traum ist ein Stück weit geplatzt – auch wenn wir in den nächsten Tagen realisieren werden, dass es ein gutes Turnier war.»

Der langjährige Profi von Real Madrid hob zugleich aber die Entwicklung des Teams seit seiner Rückkehr hervor. Man könne «stolz sein, wir haben alle eine Schippe draufgelegt», sagte Kroos. «Ich bin froh, dass ich ein bisschen mithelfen konnte, dass wir in Fussball-Deutschland wieder die Hoffnung und den Anspruch haben, besser zu werden», so der Mittelfeldstratege.

Prall gefüllter Trophäenschrank

Er hoffe, dass die Mannschaft dies auch in Zukunft schaffe. Kroos, der 2021 aus dem Nationalteam zurückgetreten, für die EM aber zurückgekehrt war, gewann 34 Titel in seiner Karriere. Er ist der erfolgreichste deutsche Fussballer der Geschichte. Mit dem DFB-Team holte er 2014 in Rio den Weltmeister-Titel. Der Mittelfeldspieler gewann zudem unter anderem sechsmal die Champions League, zuletzt in diesem Sommer mit Real Madrid.