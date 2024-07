Merinos 2:1 in der 119. Minute beendet deutsches Sommermärchen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Gastgeber Deutschland scheidet an der EURO 2024 in einem hochdramatischen Viertelfinal gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung aus.

Nach Toren von Dani Olmo (51.) und Florian Wirtz (89.) geht die Partie in die Verlängerung.

Dort avanciert Mikel Merino in der 119. Minute mit einem Kopfballtor zum 2:1 zum spanischen Helden.

Der Halbfinalgegner Spaniens wird später am Freitagabend zwischen Portugal und Frankreich ermittelt.

Alle in Stuttgart stellten sich auf ein Elfmeterschiessen zwischen Deutschland und Spanien ein. Doch die Spanier kamen noch einmal über Dani Olmo, der liess Joshua Kimmich stehen und flankte zur Mitte zu Mikel Merino. Dieser konnte freistehend zum 2:1 einnicken.

00:38 Video Merino mit dem entscheidenden Tor – Spanien jubelt Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Die Deutschen bäumten sich ein letztes Mal auf, doch Niclas Füllkrugs Kopfball (123.) ging haarscharf am Tor vorbei. In der 126.(!) Minute flog Dani Carvajal mit Gelb-rot vom Platz, es war bereits das 14. Mal, dass Anthony Taylor die gelbe Karte zückte. Den anschliessenden Freistoss von Toni Kroos sowie den Sieg hielt Unai Simon fest. Es war Kroos' letzte Aktion als aktiver Fussballer.

Umkämpfte 1. Halbzeit

Die Partie in Stuttgart war bereits vor der Pause sehr intensiv geführt worden. Dabei blieben klare Torchancen weitgehend aus. Aufreger gab es trotzdem, denn Kroos stieg bereits in den ersten 10 Minuten zwei Mal, gegen Pedri und Lamine Yamal, hart ein. Taylor liess ihn aber ohne Verwarnung davonkommen. Sein erstes «Opfer», Pedri, musste kurz nach Kroos’ Einsteigen ausgewechselt werden (8.).

00:54 Video Kroos steigt zwei Mal hart ein – Taylor lässt die Karten stecken Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Einige Torannäherungen gab es dennoch: Kai Havertz hatte je eine Chance per Kopf (21.) und mit dem schwächeren rechten Fuss (35.), konnte Simon aber nicht in Verlegenheit bringen. Dies gelang Dani Olmo auf der anderen Seite mit einem Weitschuss (39.), den Manuel Neuer nur ungenügend abwehren konnte.

Gleich nach dem Seitenwechsel kam Alvaro Morata der spanischen Führung sehr nahe. Aus kurzer Distanz drosch er den Ball aber über Neuers Tor. Nur wenige Minuten später (51.) war Neuer bezwungen: Olmo verwertete – sträflich alleine gelassen – einen Querpass Yamals aus 15 Metern per Flachschuss.

00:30 Video Olmo schiesst unbedrängt zur spanischen Führung ein Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Wirtz sorgt für viel Wirbel

Julian Nagelsmann vollzog bereits kurz nach dem Tor Olmos seinen zweiten Doppelwechsel. Zwei der neuen, Wirtz und Füllkrug, sorgten in der 77. Minute für die erste deutsche Topchance nach dem Rückstand, Füllkrugs Abschluss prallte vom Pfosten ab.

Wirtz stand wenig später im Mittelpunkt: Maximilian Mittelstädt versuchte es in der 89. Minute mit einer weiteren hohen Flanke. Diese kam lang, wo Joshua Kimmich den Ball zur Mitte köpfelte. Der Ball kam zu Wirtz, der direkt abschloss und per Innenpfosten zum viel umjubelten Ausgleich traf. Wirtz war somit der erste gegnerische Spieler, der Simon bezwingen konnte an dieser EM.

00:43 Video Wirtz mit dem späten Ausgleich für Deutschland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Wirtz und Füllkrug waren es auch, die die besten Chancen für Deutschland in der Verlängerung hatten. Ein Direktschuss von Wirtz touchierte den Pfosten (105.), nur zwei Minuten vor Merinos Treffer wehrte Simon einen Kopfball Füllkrugs mit einer starken Parade ab.

05:47 Video Die Live-Highlights bei Spanien - Deutschland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 47 Sekunden.

So geht es weiter

Spanien trifft am Dienstagabend im Halbfinal um 21:00 Uhr (live auf SRF 1) auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal und Frankreich.