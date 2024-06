Legende: Verarztet und weitergespielt Fabian Schär. imago images/PA Images

Fabian Schär ist hart im Nehmen: Der Schweizer Verteidiger brach sich im 2. EM-Gruppenspiel gegen Schottland die Nase. Passiert ist es in der 19. Minute, als er mit dem Schotten Anthony Ralston zusammenprallte. Schär wurde auf dem Rasen verarztet und spielte die Partie dennoch zu Ende.

Einsatz am Sonntag nicht gefährdet

Der Verband bestätigte am Donnerstagnachmittag die Nasenbeinfraktur – es ist offenbar nicht die erste des Newcastle-Akteurs. Es wird davon ausgegangen, dass Schär am Freitag ganz normal und ohne Maske mit der Mannschaft trainieren kann. Ein Einsatz im letzten Vorrundenspiel soll nicht gefährdet sein. Die Nati kämpft am Sonntagabend ab 21 Uhr in Frankfurt gegen Gastgeber Deutschland um den Sieg in der Gruppe A.

Erinnerungen an Mbappé

Vor Schär hatte sich schon Kylian Mbappé im Turnier die Nase gebrochen. Der französische Superstar verletzte sich am Montagabend beim 1:0-Sieg gegen Österreich in der 86. Minute bei einem Zusammenstoss mit der Schulter von Kevin Danso. Ob der Franzose im 2. Gruppenspiel am Freitag gegen die Niederlande auflaufen kann, ist weiterhin ungewiss.

04:44 Video Die Nati holt gegen Schottland ein 1:1-Unentschieden Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.