Kylian Mbappé bricht sich in der Schlussphase gegen Österreich die Nase. Der 25-Jährige muss nicht operiert werden.

Tief in der Düsseldorfer Nacht begann das Bangen um die «Nase der Grande Nation». Frankreichs Superstar Kylian Mbappé war in den Katakomben der Arena gerade mit einer Maske im Gesicht Richtung Krankenwagen geschlichen, als sein Trainer bereits Schlimmes befürchtete.

Es wird eine Maske angefertigt, die es ihm ermöglicht, nach einer gewissen Zeit der Behandlung eine Rückkehr ins Spiel zu erwägen.

«Es geht ihm nicht gut. Es scheint kompliziert zu sein, das ist der Negativpunkt des Abends», sagte Didier Deschamps nach dem Auftaktsieg gegen Österreich (1:0), der durch die Verletzung des Kapitäns in den Hintergrund rückte.

Die Nase ist gebrochen, das bestätigte der französische Fussballverband FFF in der Nacht. Immerhin: Der 25-Jährige muss nicht operiert werden, wie FFF-Präsident Philippe Diallo mitteilte. «Es wird eine Maske angefertigt, die es ihm ermöglicht, nach einer gewissen Zeit der Behandlung eine Rückkehr ins Spiel zu erwägen», schrieb die FFF.

Mbappé selbst war offenbar bereits wieder zum Scherzen zumute. «Irgendwelche Ideen für Masken?», fragte der Ausnahmekönner in der Nacht auf X und versah die Nachricht unter anderem mit einem Lachsmiley.

Einsatz gegen Niederlande und Polen fraglich

Es ist ein schwerer Schlag für die «Equipe tricolore» – ob Mbappé in den verbleibenden Gruppenspielen gegen die Niederlande am Freitag und Polen am kommenden Dienstag wieder auf dem Platz stehen kann, ist offen. «Wir haben heute keine Federn, aber eine Nase gelassen. Ich habe ihn auf der Massagebank liegen gesehen. Das ist kein kleiner Kratzer», sagte Deschamps, der sich gedanklich noch nicht mit einem Ausfall seines Ausnahmekönners beschäftigen wollte.

«Ich möchte nicht im Konjunktiv sprechen», betonte er, «aber eine französische Nationalmannschaft mit Kylian Mbappé ist immer stärker.» Sollte er jedoch ausfallen, «werden wir ohne ihn weiterkämpfen».

Mbappé, der am Montagabend das siegbringende Eigentor des Gladbacher Unglücksraben Maximilian Wöber mit einem seiner berüchtigten Antritte erzwungen hatte, verletzte sich in der 86. Minute bei einer Kollision mit der Schulter des Österreichers Kevin Danso. Mbappé liess sich blutüberströmt behandeln, in der Nachspielzeit wurde der französische Captain mit auffallend schiefer Nase ausgewechselt.