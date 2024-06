England und Slowenien trennen sich an der EURO 2024 im abschliessenden Spiel der Gruppe C 0:0.

Die Engländer sichern sich damit den Gruppensieg. Slowenien steht als Gruppendritter ebenfalls in der K.o.-Phase.

Im Achtelfinal trifft England auf einen Drittplatzierten der Gruppe D (Niederlande), E oder F. Slowenien bekommt es mit Portugal oder dem Sieger der Gruppe E zu tun.

Im Parallelspiel der Gruppe C trennen sich Dänemark und Serbien ebenfalls 0:0.

Am Ende durften in Köln beide Teams jubeln: England zieht nach dem 0:0 gegen Slowenien als Gruppensieger in die Achtelfinals ein und Slowenien schaffte bei der zweiten Teilnahme an einer Europameisterschaft zum ersten Mal den Vorstoss in die K.o.-Phase. Und das, ohne bislang einen Sieg gefeiert zu haben. 3 Unentschieden in Deutschland reichten für Rang 3 und das Weiterkommen.

Darum belegt Slowenien Rang 3

Slowenien und Dänemark weisen gleich viele Punkte und das gleiche Torverhältnis auf. Weil das Direktduell 1:1 endete, kommt die Fairplay-Wertung zur Anwendung. In den 3 Gruppenspielen sammelte Slowenien eine gelbe Karte mehr als Dänemark und liegt darum in der Tabelle hinter den Nordeuropäern.

01:39 Video Kane: «Wir haben genügend Talent in dieser Mannschaft.» (engl.) Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

England über weite Strecken enttäuschend

Das Wort «Jubel» ist in Bezug auf das englische Team aber wohl zu hoch gegriffen. Die «Three Lions», die schon vor der Partie als Achtelfinalist festgestanden hatten, zeigten auch im 3. Auftritt an der EURO in Deutschland eine blasse Leistung.

England tat sich gegen die aufsässigen Slowenen von Anfang an schwer. Die so hochgelobte Offensivkraft kam wie in den beiden ersten Partien nicht zur Entfaltung. Ein Abseitstor von Bukayo Saka (20.), ein Freistoss von Phil Foden, der Torhüter Jan Oblak vor keine Probleme stellte, und eine scharfe Hereingabe von Kieran Trippier, die sowohl Conor Gallagher als auch Harry Kane verpassten, waren die einzigen Aufreger in den ersten 45 Minuten.

Auch im 2. Umgang konnte sich das Team von Gareth Southgate keine hochkarätigen Chancen erarbeiten. Der Vize-Europameister von 2021 war zwar das dominierende Team, es fehlte aber an Durchschlagskraft und der letzten Entschlossenheit.

00:29 Video England kombiniert sich wunderbar durch, doch der Treffer zählt nicht Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Kritik wird nicht abebben

Mit 5 Punkten aus 3 Spielen und nur 2 erzielten Treffern dürften die «Three Lions» in ihrer Heimat erneut ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Werden die hochgelobten Stars tatsächlich überschätzt? Fakt ist: England konnte an dieser EM bislang alles andere als überzeugen. Mit den gezeigten Auftritten dürfte auch der nächste Gegner nicht wirklich ins Zittern kommen.

So geht es weiter

Die Achtelfinal-Gegner der beiden Teams sind noch nicht bekannt. England, das auf einen Drittplatzierten der Gruppen D, E oder F trifft, spielt am 30. Juni um 18 Uhr in Gelsenkirchen. Slowenien kann noch auf 5 verschiedene Teams treffen. Sie reisen entweder nach Frankfurt (1. Juli) oder nach München (2. Juli).