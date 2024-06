Belgiens Rekordtorschütze Romelu Lukaku kämpft an der EM auch an ungewohnter Front. Der Stürmer steht mit dem Video-Schiedsrichter auf Kriegsfuss.

Legende: Bislang in Deutschland noch nicht erfolgreich Romelu Lukaku. Imago/Xinhua

«Nicht schon wieder». Romelu Lukaku verstand am Samstagabend die Welt nicht mehr. Erneut hatte der Video Assistant Referee (VAR) den Beweis erbracht, dass der Stürmer mit der Rückennummer 10 ein Tor nach einer Offside-Position erzielt hatte. Eine Schuhspitze wars beim 2:0-Sieg in Köln gegen Rumänien, ein paar Millimeter, die den Ausschlag zu Ungunsten Lukakus gaben.

00:56 Video 2:0 zählt nicht: Lukaku steht hauchdünn im Abseits Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 22.06.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Immerhin hatte dieser Entscheid gegen Lukaku keine Auswirkungen auf den Ausgang der Partie. Das war am vergangenen Montag in Frankfurt noch anders gewesen.

Da hatte sich Belgien der Slowakei im ersten Gruppenspiel unerwartet 0:1 geschlagen geben müssen – auch deshalb, weil Lukaku zwei Tore nachträglich aberkannt wurden. Beim vermeintlichen Ausgleich nach knapp einer Stunde hatte der Video-Assistent ebenfalls eine Abseitsstellung bemerkt, in der Schlussphase zählte der Treffer nicht, weil Teamkollege Loïs Openda als Vorbereiter die Hand zu Hilfe genommen hatte.

Klappt's gegen die Ukraine?

Dreimal getroffen, dreimal nachträglich zurückgepfiffen – diese Bestmarke an einer Europameisterschaft wird Lukaku so schnell wohl keiner streitig machen. Der bullige Stürmer, in der vergangenen Saison von Chelsea an die AS Roma ausgeliehen, muss weiter auf sein 86. Tor im Dress der «Roten Teufel» warten.

Lukakus nächste Gelegenheit auf das erste reguläre Erfolgserlebnis lässt nicht lange auf sich warten. Am Mittwoch trifft Belgien in Stuttgart im letzten Gruppenspiel auf die Ukraine.