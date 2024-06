Die erste Tranche der Gruppenphase an der EURO 2024 in Deutschland ist durch. Wir liefern 5 Erkenntnisse.

Traumtore, «Oldies but Goldies» und Torschützen-Diversität

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Prachtstreffer Rumäniens Nicolae Stanciu zirkelt den Ball gegen die Ukraine in den Winkel. Getty Images/Carl Recine

An der EURO 2024 in Deutschland hat jedes Team sein 1. Gruppenspiel hinter sich. In den insgesamt 12 Partien fielen 34 Tore. Wie liefern ein paar spannende Fakten zur 1. Tranche der Gruppenphase.

Weitschuss- und Traumtore

12 der 34 Treffer sind von ausserhalb des Strafraums erzielt worden. Zum Vergleich: An der letzten EURO vor 3 Jahren sind in der kompletten Gruppenphase 11 Tore aus der Distanz geschossen worden.

Und wie so oft bei Weitschüssen sind ein paar Traumtreffer darunter, wie beispielsweise jene der Türken Mert Müldür und Arda Güler gegen Georgien oder jener von Rumäniens Nicolae Stanciu gegen die Ukraine.

Schliessen 00:47 Video Güler schlenzt den Ball zielgenau in die Maschen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:52 Video Müldür bringt die Türkei mit Traum-Volley in Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 18.06.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 00:38 Video Stancius Traumtreffer zur rumänischen Führung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Noch kein Doppeltorschütze

Der Kampf um die Torschützen-Krone ist noch nicht lanciert worden. 34 verschiedene Torschützen wurden bislang registriert, ein Doppelpack gelang keinem Spieler.

3 Mal ist ein Eigentor erzielt worden: Antonio Rüdiger (Deutschland), Maximilian Wöber (Österreich) und Robin Hranac (Tschechien) heissen die Unglücksraben.

Achtung, fertig, los

Nichts mit Abtasten: 20 Treffer (59%) fielen in der 1. Halbzeit. Der Höhepunkt war natürlich Nedim Bajramis Treffer gegen Italien – der Albaner sorgte nach 23 Sekunden für das schnellste EM-Tor der Geschichte.

Bislang ging nur eine Partie torlos in die Pause – nämlich Portugal gegen Tschechien. Nach dem Seitenwechsel zappelte der Ball dann doch noch 3 Mal im Netz.

00:57 Video Schnellstes Tor der EM-Geschichte: Bajrami trifft nach 23 Sekunden Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Favoriten setzen sich (meistens) durch

Die Topfavoriten auf den EM-Titel haben sich in der 1. Runde keine Blösse gegeben. Während Deutschland (5:1 gegen Schottland) und Spanien (3:0 gegen Kroatien) souveräne Siege gefeiert haben, mussten Frankreich (1:0 gegen Österreich), Italien (2:1 gegen Albanien), England (1:0 gegen Serbien) und Portugal (2:1 gegen Tschechien) beissen.

Der «Goldenen Generation» Belgiens droht endgültig das Verpassen eines grossen Turniersieges. Die «Roten Teufel» mussten als einziger Mitfavorit zum Auftakt Federn lassen – gegen die Slowakei setzte es eine überraschende 0:1-Niederlage ab.

Im Alter zum Erfolg?