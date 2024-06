England startet mit einem 1:0-Sieg gegen Serbien in die EURO 2024.

Das Tor des Abends erzielt Jude Bellingham in der 13. Minute per Kopf.

Im zweiten Spiel der Gruppe C trennen sich Dänemark und Slowenien 1:1.

Die «Three Lions» sind erfolgreich ins Turnier gestartet. Gegen offensiv nur selten gefährliche Serben kontrollierten die Engländer über weite Strecken das Geschehen. England konnte sich dabei auf Jude Bellingham verlassen. Der 20-Jährige von Champions-League-Sieger Real Madrid riss das Spieldiktat an sich und war bis zu seiner Auswechslung (86.) omnipräsent. Er organisierte das Spiel nach vorne und bügelte auch hinten immer wieder aus.

Auch seine Goalgetter-Qualitäten stellte Bellingham wie so oft in den letzten Monaten unter Beweis.

13. Minute: Arsenal-Star Bukayo Saka tankt sich über rechts durch, seine abgefälschte Flanke landet am Fünfmeterraum, wo Bellingham wuchtig per Kopf vollendet.

01:07 Video Bellingham köpfelt England ins Glück Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Das Team von Coach Gareth Southgate erzeugte besonders über die rechte Seite viel Druck. Aussenverteidiger Kyle Walker und vor allem der quirlige Saka stellten die Serben vor grosse Probleme. Nur Captain Harry Kane (1 Ballkontakt in der gesamten ersten Halbzeit) fand bis zur Schlussviertelstunde kaum ins Spiel.

77. Minute: Der sich aufstützende Bayern-Stürmer Kane köpfelt eine Flanke des eingewechselten Jarrod Bowen aufs Tor. Serbiens Goalie Predrag Rajkovic lenkt den Ball gerade noch an die Latte.

00:36 Video Rajkovic lenkt Kane-Kopfball an die Latte Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Die Engländer bauten mit fortschreitender Dauer der Partie merklich ab und gaben sich mit einer minimalistischen Leistung zufrieden. Die passive Einstellung hätte sich gegen einen inspirierteren Gegner durchaus rächen können.

Serbien nach der Pause bemüht

Von den Serben kam insgesamt zu wenig. Immerhin: Die Elf von Trainer Dragan Stojkovic agierte nach der Pause wesentlich aggressiver und zog ein offensives Pressing auf.

Die englische Angriffsauslösung gestaltete sich in der Folge nicht mehr so einfach wie zuvor. Ernsthaft geprüft wurde Englands Keeper Jordan Pickford aber erst spät.

80. Minute: Der lange blasse Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic zwingt Pickford zu einer Glanzparade.

82. Minute: Captain Kane köpfelt einen Schuss von Veljko Birmancevic aus der Gefahrenzone.

01:23 Video Vlahovic und Birmancevic versuchen es mit Distanzschüssen Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Die Partie bot wenige spielerische Glanzlichter, blieb aber bis zum Schluss fair. Vor dem Spiel war es in Gelsenkirchen zu Ausschreitungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Sieben serbische Fans wurden laut der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen einen dieser Anhänger sei eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

00:32 Video Fan-Ausschreitungen vor Serbien-England Aus UEFA EURO 2024 Nati-Magazin vom 16.06.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

So geht es weiter

Am Donnerstag steht in der Gruppe C der 2. Spieltag an. Serbien trifft in München auf Slowenien (Anpfiff 15:00 Uhr), England in Frankfurt auf Dänemark (Anpfiff 18:00 Uhr).