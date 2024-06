Per E-Mail teilen

Topfavorit Frankreich gewinnt sein Auftaktspiel an der EURO gegen Österreich verdient mit 1:0.

In Düsseldorf sorgt Österreichs Maximilian Wöber mit einem Eigentor für die Entscheidung (38.).

Superstar Kylian Mbappé muss in der Schlussphase nach einem Zusammenprall mit blutender Nase ausgewechselt werden.

Der meistgenannte Titelfavorit hat die heikle Starthürde an der EURO übersprungen. Es war zwar keine Gala, die die Startruppe um Captain Kylian Mbappé gegen Österreich ablieferte, wirklich in Gefahr war der 1:0-Sieg zum Auftakt in Düsseldorf aber nie.

Seine Klasse musste Frankreichs Goalie Mike Maignan nämlich nur in der 36. Minute unter Beweis stellen. Eine Flanke von Michael Gregoritsch lenkte Marcel Sabitzer weiter zu Teamkollege Christoph Baumgartner. Dieser stand plötzlich alleine vor Maignan, scheiterte aber am glänzend reagierenden Torwart.

Die Strafe für die vergebene Chance folgte für Österreich auf dem Fuss. Nur zwei Minuten später liess Mbappé den bereits verwarnten Philipp Mwene im gegnerischen Strafraum aussteigen und flankte den Ball zur Mitte. Im Stile eines Mittelstürmers köpfelte Maximilian Wöber den Ball ins eigene Tor. Das 1:0 für den Favoriten war zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich zwingend. Einzig ein von Österreich-Goalie Patrick Pentz ins Aussennetz abgelenkter Schuss von Mbappé hatte zuvor für erhöhten Puls auf den Rängen gesorgt (8.).

00:45 Video Wöber köpfelt Mbappés Flanke ins eigene Tor Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Mbappés blutige Nase

Nach der Pause hatte Frankreich die Entscheidung gleich mehrfach auf dem Fuss. Die beste Chance vergab Mbappé in der 55. Minute. Der künftige Real-Stürmer wurde mit einem langen Ball von Adrien Rabiot in die Tiefe geschickt, schlenzte den Ball aber alleine vor Pentz am Tor vorbei.

Weil danach auch Antoine Griezmann (66.) und Marcus Thuram (68.) das 2:0 verpassten, blieb Österreichs Hoffnung auf Punkte bestehen. Wirklich gefährlich wurde der Aussenseiter bis auf einen Vorstoss in der Nachspielzeit aber nicht mehr.

So blieb der letzte Aufreger wie so oft in dieser Partie Mbappé vorbehalten. Im gegnerischen Strafraum stiess er mit dem Kopf mit der Schulter von Kevin Danso zusammen. Mit blutender Nase musste der 25-Jährige wenig später ausgewechselt werden. Ersten Gerüchten zufolge soll er sich dabei einen Bruch zugezogen haben.

01:48 Video Mbappé holt sich blutige Nase und Gelb Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 17.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

So geht es weiter

In der 2. Runde der Gruppe D kommt es zum Favoritenduell. Frankreich trifft am Freitag um 21 Uhr auf die Niederlande. Drei Stunden zuvor duellieren sich Österreich und Polen. Beide Spiele sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.