Das Schweizer Fussball-Nationalteam fesselt weiter. Auch das zweite Spiel der Nati an der UEFA EURO 2024 in Deutschland zog zeitweise deutlich über eine Million Menschen vor die Bildschirme. Bis zu 1,34 Millionen Personen aus der Deutschschweiz verfolgten die Partie Schweiz – Schottland live auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 74,8 Prozent. Dazu kommen rund 450’000 Livestream-Starts auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.