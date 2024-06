Fabian Schär bricht sich im Spiel gegen Schottland an der EURO 2024 die Nase – und spielt bis zum Ende weiter.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Verarztet und weitergespielt Fabian Schär. imago images/PA Images

Fabian Schär ist hart im Nehmen: Der Schweizer Verteidiger brach sich im 2. EM-Gruppenspiel gegen Schottland die Nase, wie er nach dem 1:1 in einem Interview mit blue Sport bestätigte. Passiert ist es in der 19. Minute, als er mit dem Schotten Anthony Ralston zusammenprallte.

Schär wurde auf dem Rasen verarztet und spielte die Partie dennoch zu Ende. Ob er am Sonntag um 21:00 Uhr in Frankfurt im letzten Gruppenspiel gegen den verlustpunktlosen Gastgeber Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist noch offen. Weitere Untersuchungen sollen darüber Aufschluss geben.

Erinnerungen an Mbappé

Vor Schär hatte sich schon Kylian Mbappé im Turnier die Nase gebrochen. Der französische Superstar verletzte sich am Montagabend beim 1:0-Sieg gegen Österreich in der 86. Minute bei einem Zusammenstoss mit der Schulter von Kevin Danso. Ob der Franzose im 2. Gruppenspiel am Freitag gegen die Niederlande auflaufen kann, ist weiterhin ungewiss.

04:44 Video Die Nati holt gegen Schottland ein 1:1-Unentschieden Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.