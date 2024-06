Mit Spanien, Kroatien und Italien kommt es in der EM-Gruppe B zum Stelldichein der grossen Namen.

Legende: Für einen könnte es in der Vorrunde schmerzhaft werden Spanien und Kroatien messen sich nach dem Nations-League-Final 2023 bereits wieder. IMAGO Images/Marca

Die Stärkeverhältnisse

Die wohl am stärksten besetzte Gruppe an der EURO 2024 ist diejenige mit Spanien, mit 3 Titeln Rekord-Europameister, Titelverteidiger Italien und dem WM-Dritten von 2022, Kroatien. Alle drei grossen Namen belegen in der aktuellen Fifa-Weltrangliste einen Platz in den Top 10. Albanien als Nummer 66 ist der grosse Aussenseiter.

Spanien sicherte sich die 12. EM-Teilnahme dank einer starken Qualifikation in der Gruppe A. Das Team von Trainer Luis de la Fuente feierte 7 Erfolge in 8 Partien, nur gegen Schottland musste man sich auswärts geschlagen geben. In Deutschland soll dem Nations-League-Sieger von 2023 ein interessanter Mix aus jung (Lamine Yamal (16), Pau Cubarsi (17)) und erfahren (Dani Carvajal (32), Nacho Fernandes (34), Jesus Navas (38)) Erfolg bringen.

Schliessen 10:15 Video Spaniens Erfolge fussen auf starker Jugendarbeit Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 15 Sekunden. 01:10 Video «One to watch»: Barcelona-Juwel Lamine Yamal Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 02:36 Video EM-Final 2012: Spanien verteidigt den Titel Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

Die «Squadra Azzurra» qualifizierte sich dank einem 0:0 im entscheidenden Spiel gegen die Ukraine für die EURO 2024. Mit dem Punkt entging Italien dem Zitterspiel Playoffs, wo man zuletzt die Teilnahme an der WM 2022 in den Sand gesetzt hatte. Vom Titelverteidiger wird deshalb nicht ganz so viel erwartet – doch die letzten Titel zeigen: Genau eine solche Situation mag man im Stiefel. Die Frage ist bloss: Wie hat man den vollendeten Umbruch in der Abwehr, dem Prunkstück des Titels 2021, gemeistert? Sowohl Giorgio Chiellini als auch Leonardo Bonucci sind nicht mehr dabei.

TEAM FIFA-RANKING EM-ENDRUNDEN BESTES EM-ABSCHNEIDEN Spanien Nr. 8 12 (1964, 1980-1988, 1996-2024) Europameister (1964, 2008, 2012) Italien Nr. 9 11 (1968, 1980, 1988, 1996-2024) Europameister (1968, 2021) Kroatien Nr. 10 11 (1960, 1968, 1976, 1984 (als Teil Jugoslawiens), 1996, 2004-2024) EM-Finalist (1960, 1968) Albanien Nr. 66 2 (2016, 2024) Gruppenphase (2016)

In der Gruppe D schaffte Kroatien die Quali ohne wirklich zu glänzen. Hinter der Türkei und vor Wales sicherte man sich Platz 2. So bietet sich dem Team um Altmeister Luka Modric die Chance, eine Scharte auszuwetzen: Denn während es an Weltmeisterschaften schon oft bis weit reichte (Vizeweltmeister 2018, 3. Rang 1998 und 2022), blieb man an Europameisterschaften noch glücklos. Bei 7 Teilnahmen konnte Kroatien noch keine K.o.-Partie für sich entscheiden. Diesmal wird schon die Gruppenphase zur Herausforderung.

Sensationell gewann Albanien die Qualifikationsgruppe E vor Tschechien und Polen. Als «Belohnung» stehen nun 3 harte Brocken vor der Brust. Als man sich vor 8 Jahren erstmals für eine EM qualifizieren konnte, reichte es hinter Frankreich und der Schweiz zu Rang 3. Das zu toppen, wird heuer nicht leicht.

Schliessen 05:10 Video Kroatien und Modric fehlt der ganz grosse EM-Exploit noch Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 28.04.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden. 07:12 Video In Albanien sorgen auch die Brasilianer für Siege Aus Road to UEFA EURO 2024 vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 12 Sekunden.

Die Partien

Samstag, 15. Juni, 18:00 Uhr: Spanien – Kroatien (Berlin)

(Berlin) Samstag, 15. Juni, 21:00 Uhr: Italien – Albanien (Dortmund)

(Dortmund) Mittwoch, 19. Juni, 15:00 Uhr: Kroatien – Albanien (Hamburg)

(Hamburg) Donnerstag, 20. Juni, 21:00 Uhr: Spanien – Italien (Gelsenkirchen)

(Gelsenkirchen) Montag, 24. Juni, 21:00 Uhr: Kroatien – Italien (Leipzig)

(Leipzig) Montag, 24. Juni, 21:00 Uhr: Albanien – Spanien (Düsseldorf)

Die Köpfe

1 / 8 Legende: Alejandro Grimaldo Aktuell bei Leverkusen einer der aufregendsten Offensivverteidiger der Welt. In der «Roja» gehört der 28-Jährige zwar zu den Älteren, Grimaldo durfte allerdings erst zweimal für sein Land auflaufen. An der EURO wird sich das ändern. IMAGO Images/Beautiful Sports 2 / 8 Legende: Lamine Yamal Einen Tag vor dem EM-Final wird das Juwel 17 – und doch hofft man bereits auf Grosstaten von Yamal. In Barcelona soll der Offensivmann in die Fussstapfen eines gewissen Lionel Messi steigen und gleichzeitig sein Land zu neuen Grosserfolgen führen. Gut möglich, dass er an dieser EURO jedoch noch zu jung ist. IMAGO Images/NurPhoto 3 / 8 Legende: Riccardo Calafiori Wie schnell es im Fussball doch gehen kann ...! Vor einem Jahr spielte der 22-Jährige noch beim FC Basel. 12 Monate später hat sich Calafiori in Bologna zum Shootingstar gemausert und für die Champions League qualifiziert. Im Raum steht nun ein Millionentransfer des Abwehrspielers. Als Belohnung gibt's die EM obendrauf. IMAGO Images/GribaudiImagePhoto 4 / 8 Legende: Gianluigi Donnarumma Vor 3 Jahren sicherte der 25-Jährige Italien den Titel im Penaltyschiessen gegen England mit 2 gehaltenen Versuchen. Nach seinem Wechsel von Milan zu PSG in die Ligue 1 lief es nicht immer rund. Doch Donnarumma gehört weiterhin zu den stärksten Torhütern der Welt und kommt bereits auf über 60 Länderspiele. IMAGO Images/Uwe Kraft 5 / 8 Legende: Josko Gvardiol 90 Millionen Euro liess sich Manchester City den Transfer des Kroaten im letzten Sommer kosten – Weltrekord für einen Verteidiger. Und Gvardiol zeigte in den letzten Wochen, weshalb er so teuer war: Neben defensiver Zuverlässigkeit bestach er in den letzten 7 Ligaspielen auch mit 4 Toren und 2 Vorlagen. IMAGO Images/PRiME Media Images 6 / 8 Legende: Luka Modric Bei Real Madrid zählte der Regisseur in der abgelaufenen Saison nicht mehr zur 1. Garde. Doch ein ausgeruhter Modric könnte für seine Heimat so zur Geheimwaffe werden. Bei seinem voraussichtlich letzten Turnier will der 38-Jährige noch einmal zeigen, weshalb er «Mozart» genannt wird. IMAGO Images/Pressinphoto 7 / 8 Legende: Berat Djimsiti Beim FC Zürich fand man Ende 2015 keine Verwendung mehr für den robusten Innenverteidiger. Und so hat der 31-Jährige sein Glück in der Lombardei gefunden: Mit Atalanta krönte er sich jüngst zum Europa-League-Sieger und durfte die Trophäe als Captain in Empfang nehmen. Auch bei Albanien ist Djimsiti eine tragende Säule. IMAGO Images/Pro Sports Images 8 / 8 Legende: Amir Abrashi Nach dem verhinderten Abstieg mit GC folgt für den 34-Jährigen die Kür: Mit Albanien nimmt der Mittelfeldrackerer an seiner zweiten EURO teil. 2016 in Frankreich war Abrashi unverzichtbarer Stammspieler und spielte 3 Mal über 90 Minuten durch. Heuer dürfte er es schwerer haben. Urs Lindt/freshfocus

Einige Fakten

Yamal und Cubarsi könnten Rekordmänner werden. Wird das Duo des FC Barcelona eingesetzt, toppt es den Rekord von Kacper Kozlowski. Der Pole war an der letzten EURO 17 Jahren und 246 Tage jung, als er für Polen gegen Spanien auflief.

werden. Wird das Duo des FC Barcelona eingesetzt, toppt es den Rekord von Kacper Kozlowski. Der Pole war an der letzten EURO 17 Jahren und 246 Tage jung, als er für Polen gegen Spanien auflief. In der Gruppe B kommt es gleich zu mehreren Revanche-Partien der letzten EM: So sinnt Kroatien nach dem knappen Achtelfinal-Out 2021 gegen Spanien genauso auf Wiedergutmachung wie die «Roja». Nachdem man im Viertelfinal die Schweiz im Penaltyschiessen eliminiert hatte, scheiterte Spanien nämlich erneut im Elfmeterschiessen an ... Italien.

der letzten EM: So sinnt Kroatien nach dem knappen Achtelfinal-Out 2021 gegen Spanien genauso auf Wiedergutmachung wie die «Roja». Nachdem man im Viertelfinal die Schweiz im Penaltyschiessen eliminiert hatte, scheiterte Spanien nämlich erneut im Elfmeterschiessen an ... Italien. Das Duell Spanien vs. Italien ist denn auch dasjenige, das es an einer EM bislang am häufigsten gab, nämlich bereits 7 Mal.

Die Fortsetzung

Auch die Schweiz wird das Geschehen in der Gruppe B mit Interesse verfolgen. Landet die Nati nämlich in der Gruppe A auf Rang 2, trifft sie im Achtelfinal auf den 2. der Gruppe B. Weil sich wie vor 3 Jahren auch die 4 besten Gruppendritten für die Achtelfinals qualifizieren, ist im Hinblick auf die K.o.-Phase sonst noch vieles offen. Sicher ist jedoch: Der Sieger der Gruppe B trifft auf einen Gruppendritten, der Gruppendritte würde gegen einen Gruppensieger spielen.