EURO-Achtelfinal vs. Georgien

Legende: Keine falsche Bescheidenheit ... ... beim aufstrebenden Nico Williams. Keystone/AP/Manu Fernandez

Drei Spiele, drei Siege – als einziges Team steht Spanien an der EM-Endrunde in Deutschland noch makellos da. Speziell der Auftritt gegen Italien hat Eindruck gemacht und den dreifachen Europameister in den Rang des Topfavoriten gehoben.

Nico Williams widerspricht dieser Einschätzung nicht. Der 21-jährige Flügelstürmer meinte im Interview mit der spanischen Sporttageszeitung Marca: «Ich habe niemanden gesehen, der besser gespielt hat. Als Team gibt es niemanden, der besser ist als wir.»

Er ist besser als jeder spanische Spieler.

Zusammen mit Lamine Yamal bildet der für Athletic Bilbao spielende Williams eine effektive Flügelzange, die hilfreich sein dürfte, um am Sonntagabend in Köln die dichte Defensive der Georgier zu knacken. Über die Favoritenrolle gibt es nichts zu diskutieren.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den EM-Achtelfinal zwischen Spanien und Georgien am Sonntag ab 20:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App (Spielstart um 21:00 Uhr).

Für Yamal gab es kurz vor dem K.o.-Duell noch gute Neuigkeiten abseits des Rasens: Der 16-Jährige hat sein Schuljahr erfolgreich absolviert. «Ich habe die Prüfungen bestanden und habe jetzt den ESO Titel», sagte er der Radiostation Onda Cero. Die Educación Secundaria Obligatoria ist die zweite Schulstufe in Spanien noch vor dem Weg zur Matura.

Darauf, welche Noten er erhalten habe, wollte der Barcelona-Stürmer nicht näher eingehen. «Ich habe sie auf meinem Handy gesehen. Da stand, dass ich bestanden habe, also habe ich die App geschlossen, meine Mutter angerufen und es ihr gesagt.»

Georgien: «Bester Goalie» ehrt Teamkollegen

Auf der anderen Seite benötigt Georgien eine noch grössere Sensation als vor einigen Tagen gegen Portugal, um die erste K.o.-Runde seiner Fussball-Historie zu überstehen. Hoffen tut der EM-Neuling aus dem Osten einmal mehr auf seinen in Spanien für Valencia spielenden Goalie Giorgi Mamardaschwili. Der 23-Jährige hat bislang herausragend gespielt und mehr Tore verhindert als jeder andere Schlussmann an dieser Endrunde.

Und Mamardaschwili hat Williams' eingangs erwähnter Aussage etwas entgegenzusetzen, für ihn ist nämlich Teamkollege Khvicha Kvaratskhelia «besser als jeder spanische Spieler». Napoli-Legionär Kvaratskhelia hatte seine Farben beim Portugal-Coup in Führung geschossen und war als Spieler des Spiels geehrt worden.

Auf was der Underdog zudem hoffen kann: Spanien hat seine letzten beiden WM-Achtelfinals 2018 und 2022 verloren. Die Georgier selber haben bekanntlich noch nie ein K.o.-Duell an einer Endrunde verloren ...

Die letzten Gruppenspiele der beiden Teams