Trotz EM-Finaleinzug sind in England nicht alle von Gareth Southgate überzeugt. Einer seiner Vorgänger sieht das anders.

Todkranker Eriksson richtet emotionalen Appell an Southgate

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Was ihm verwehrt blieb, soll Gareth Southgate gelingen Sven-Göran Eriksson war zu Beginn der Nullerjahre Trainer von England. imago images/TT

«Lieber Gareth, tu es für mich, Sir Bobby (Charlton, Anm. d. Red.) und England», schrieb Sven-Göran Eriksson in einem Brief, der im Telegraph veröffentlicht wurde, an Gareth Southgate.

Der 53-Jährige sei «mit Sicherheit der beste englische Trainer» seit Alf Ramsey, der 1966 mit den «Three Lions» den Weltmeistertitel geholt hatte. Der Schwede Eriksson, bei dem im Januar Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde, war von 2001 bis 2006 selbst Trainer des englischen Nationalteams – und hat nach eigenen Aussagen aufgrund seiner Krankheit nicht mehr lange zu leben.

Grosse Bewunderung für Southgate

Bei einem Sieg am Sonntag in Berlin im Endspiel gegen Spanien solle Southgate gar als besser als Ramsey angesehen werden, führte Eriksson weiter aus. Der ehemalige Verteidiger habe «aus den Fehlern, die wir gemacht haben, gelernt – insbesondere aus der mentalen Blockade des Elfmeterschiessens – und ist weiter gegangen als jeder von uns jemals».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den EM-Final zwischen Spanien und England am Sonntagabend ab 20:05 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Auch auf Radio SRF 3 wird die Partie durchkommentiert.

Der 76-Jährige betonte die Bedeutung des Finals: «Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig der Sonntag für die Zukunft des englischen Fussballs sein könnte. Über Generationen hinweg werden junge Mädchen und Jungen für den Fussball begeistert werden.»

05:32 Video Archiv: England gewinnt dank Joker Watkins spät und steht im EM-Final Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 11.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 32 Sekunden.