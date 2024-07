Die Schweizer Nati präsentiert sich am Tag nach dem EURO-Ausscheiden den Fans in Zürich.

Die Schweizer Nati hat es in den vergangenen Wochen geschafft, mit ihren Auftritten hierzulande eine regelrechte Fussball-Euphorie zu entfachen. Es kam deshalb nicht überraschend, dass das Team von Murat Yakin bei der Rückkehr in die Schweiz von zahlreichen Fans empfangen wurde.

Granit Xhaka und Co. präsentierten sich an der Europaallee in Zürich ihren Anhängern und liessen die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren. Natürlich schmerze das Viertelfinal-Ausscheiden im Penaltyschiessen gegen England noch immer, räumte Xhaka ein. Doch der Captain wollte es sich nicht nehmen lassen, eine Nachricht an die Fans zu richten: «Merci vielmals für euren Support, sowohl heute als auch im Stadion. Wir wollten das Maximum geben und sind ans Limit gegangen. Ich denke, dass wir gemeinsam sehr stolz sein können», so Xhaka, der gegen England trotz Muskelfaserriss 120 Minuten durchspielte.

Auch Embolo und Akanji beeindruckt

Auch Manuel Akanji, der als einziger Schütze seinen Elfmeter nicht verwandeln konnte, bedankte sich beim Anhang. «Die Stimmung bei jedem einzelnen Spiel war unglaublich», blickte der Winterthurer zurück – und wurde sogleich mit Sprechchören eingedeckt. «Wir haben versucht, alles zu geben. Es wäre sicher noch mehr möglich gewesen, hoffentlich schaffen wir das beim nächsten Turnier», wagte Akanji einen Blick in die Zukunft.

01:39 Video Akanji: «Die Stimmung bei jedem einzelnen Spiel war unglaublich» Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 07.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Ob die Nati dann immer noch von Murat Yakin gecoacht wird, ist noch nicht klar. Der Trainer, dessen Vertrag mit dem EURO-Ende ausläuft, wollte sich auch beim Empfang zu keinem konkreten Statement hinreissen lassen. Doch die Zeichen stehen eindeutig auf eine Verlängerung des Kontraktes, wie er bereits an der letzten Medienkonferenz am Mittag in Stuttgart verlauten liess.

«Wir haben etwas aufgebaut, spielen fantastischen Fussball. Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie es weitergeht.», erklärte Yakin, nachdem er mit den Fans bereits die obligate Welle gemacht hatte. Ob Yakin weitermacht, soll bis Ende nächster Woche geklärt werden.