Wohl selten in der langen EM-Geschichte hat ein noch siegloses Team so gefeiert. Das 0:0 gegen England zelebrierten Torwart Jan Oblak und seine auf den Rasen stürmenden Slowenen aber nicht wie ein Weiterkommen, sondern eher wie einen Titel. «Ich bin echt stolz auf die Mannschaft. Ich bin sicher, dass das erst der Anfang einer schönen Ära für den slowenischen Fussball ist», sagte Trainer Matjaz Kek nach dem erstmaligen Erreichen einer K.o.-Runde bei einer Europameisterschaft.

1:1 gegen Dänemark, 1:1 gegen Serbien und 0:0 gegen England: Mit grossem Herz und robustem Defensivverhalten hat sich Slowenien ohne eigenen Sieg die nächste Runde erkämpft. «Wir verdienen es, dass wir uns qualifiziert haben», fügte Kek an. Der Gegner im Achtelfinal sei ihm dabei «vollkommen egal».

Nur wegen der Fair-Play-Wertung sind die Slowenen hinter den punkt- und torgleichen Dänen gelandet, die nun am Samstag in Dortmund gegen Gastgeber Deutschland antreten.

Geht die Reise weiter?

Für das kleine Land mit zwei Millionen Einwohnern – für Kek «klein wie ein Vorort» – könnte es ein grosser Sportsommer werden. Basketball-Superstar Luka Doncic erreichte in der NBA mit den Dallas Mavericks den Final und soll das Nationalteam nun zu Olympia nach Paris führen.

Radprofi Tadej Pogacar gewann in diesem Jahr unter anderem bereits den Giro d'Italia und gilt bei der an diesem Samstag beginnenden Tour de France als Topfavorit. Und Diskuswerfer Kristjan Ceh holte vor kurzem an der Leichtathletik-EM in Rom die Goldmedaille.

Und für das Team um Stürmer-Hoffnung Benjamin Sesko muss der Weg in der Runde der besten 16 noch nicht beendet sein. «Wir sind für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren belohnt worden», sagte Mittelfeldspieler Adam Gnezda Cerin, der nach der Partie gegen England als «Spieler des Spiels» ausgezeichnet wurde.