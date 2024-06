Legende: Hauptprobe gründlich missglückt England muss sich viel Kritik gefallen lassen. Getty Images/Catherine Ivill

Nach der verpatzten EM-Generalprobe und Buhrufen in Wembley ist massiv Kritik auf die englische Nationalmannschaft eingeprasselt. Das Team von Gareth Southgate habe durch die Niederlage gegen Island (0:1) alle Hoffnungen auf einen Titelgewinn «ins Lächerliche» gezogen, schrieb die Tageszeitung The Sun.

Der Auftritt der «zerzausten» Engländer sei nahe an «die Selbstsabotage früherer Jahre» herangekommen, schrieb der Telegraph. Und der Daily Mirror bezeichnete Kapitän Harry Kane und Co. kurzerhand als «Gareth's Boo Boys», nachdem das Team den «Wembley-Zorn» (BBC) zu spüren bekommen hatte.

Ich kenne die Gründe und weiss, was wir nächste Woche tun müssen.

Mitfavorit England trifft bei der EM in der Gruppe C auf Slowenien, Dänemark und Serbien. Eine Woche vor Turnierstart präsentierte sich der EM-Zweite von 2021 nach Ansicht des Guardian jedoch «besorgniserregend frei von Energie und Widerstand». Es sei «der denkbar schlechteste Abschied», schrieb der Daily Mirror.

Southgate zeigte Verständnis für den Unmut. «Aber ich muss ruhig bleiben, denn ich kenne die Gründe. Ich weiss, was wir nächste Woche tun müssen», sagte der 53-Jährige, der sich auch aufgrund der Nicht-Nominierung erfahrener Kräfte wie Harry Maguire und Jack Grealish Kritik gefallen lassen musste.

Neuer-Patzer sorgt für Diskussionen in Deutschland

Derweil wird in Deutschland (einmal mehr) über die Torhüter gesprochen. Schlussmann Manuel Neuer war hauptverantwortlich dafür, dass die Deutschen beim 2:1-Erfolg gegen Griechenland 0:1 ins Hintertreffen geraten waren. Sein Fehler ist natürlich gefundenes Fressen für die Befürworter von Marc-André ter Stegen. Der Barcelona-Keeper muss sich auch an der Heim-EM hinter Neuer anstellen und mit der Ersatzrolle vorliebnehmen.

Ter Stegen hatte sich zu diesem Entscheid kürzlich klar geäussert: «Für mich ist das sehr enttäuschend. Ich akzeptiere den Entscheid des Trainers, auch wenn ich nicht gleicher Meinung bin.»

Ich lasse keine Diskussion aufkommen, auch wenn es jeder probiert.

Folgt nach dem neuerlichen Patzer von Neuer nun die Kehrtwende? Denn schon im Champions-League-Halbfinal gegen Real Madrid war Neuer ein ähnlicher Fehler unterlaufen, was schliesslich zum Out von Bayern München führte. Doch Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich auf keine Diskussion einlassen und sagt bestimmt: «Es ist mir völlig wurscht, was in den Medien diskutiert wird. Ich lasse keine Diskussion aufkommen, auch wenn es jeder probiert. Er hatte drei Weltklasseparaden, es ist alles in Ordnung.»

04:02 Video Deutschland glückt Hauptprobe gegen Griechenland spät Aus Sport-Clip vom 07.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.