Die Schmerzen nach dem K.o.-Schlag in der 119. Minute wollten bei den Deutschen auch weit nach dem Abpfiff (noch) nicht nachlassen. Zu tief sass der Stachel nach dem Viertelfinal-Out an der Heim-EM. Dennoch versuchten die Protagonisten, das soeben Erlebte in Worte zu fassen:

Julian Nagelsmann: «Es sind Tränen geflossen. Joshua Kimmich hat geredet, ich habe auch noch ein paar Worte gesagt. Es war heute nicht verdient, und der Schiedsrichter hat auch ein bisschen für Spanien gepfiffen. Was uns trösten kann, ist, dass wir gemeinsam wieder schöne Momente mit der Nationalmannschaft hatten. Die Fans haben uns wirklich gepusht. In der Verlängerung waren wir nah dran, wir hatten drei Riesendinger. Der Schuss bei der umstrittenen Szene ist sehr gut, der geht wahrscheinlich sogar rein. Das ist ein klarer Elfmeter.»

00:41 Video Die Deutschen monieren ein Handspiel – doch stand Füllkrug nicht im Abseits? Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Joshua Kimmich: «Grosse Enttäuschung. Wir gehen wieder mal aus einem Turnier raus, aber diesmal war alles anders. Wir haben alles reingehauen, von der ersten bis zur letzten Minute. Die Spanier wollten eigentlich nur noch ins Elfmeterschiessen. So eine Heim-EM kommt nur einmal im Leben. Bitter. Sehr, sehr bitter.»

Während sich im deutschen Lager Tristesse breit machte, konnte die Stimmung beim Gewinnerteam gelöster nicht sein: Dani Olmo: «Ich bin kaputt, total kaputt. Aber ich bin auch so stolz, was für ein tolles Team wir haben, wir haben bis zum Schluss gekämpft. Dieser Sieg war für Pedri (Der Spanier musste nach einem Foul bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, Anm. d. Red). Jetzt geht es weiter mit dem Halbfinal. Jetzt werden wir feiern, aber ruhig und besonnen, denn am Dienstag haben wir das nächste Spiel.»

