Deutschland startete perfekt und furios in die Heim-EM. Geht es nach den Spielern, soll es im gleichen Stil weitergehen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Heim-EM so lanciert, wie sich das wohl jeder Fan im Land und die DFB-Auswahl selbst erträumt hatte. Mit einem 5:1 fegte das Team von Trainer Julian Nagelsmann über Schottland hinweg. Spätestens nach dem 3:0 kurz vor der Pause und der roten Karte gegen Schottland war die Messe gelesen. Ekstase pur bei den deutschen Fans in der München Arena.

Und bei den Akteuren auf dem Feld? Von Ekstase zu sprechen, wäre wohl vermessen. Champions-League-Sieger Toni Kroos, der ein gewohnt unauffälliges und souveränes Spiel ablieferte, meinte nach der Partie unaufgeregt: «Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten gut starten, das ist uns gelungen. Am Ende haben wir dann verdient gewonnen.» Antonio Rüdiger, sein Teamkollege bei Real Madrid, war sogar etwas überrascht über die Höhe des Sieges, die so «nicht zu erwarten» gewesen war.

«Noch besser werden» und «kein Ausruhen»

Deutschland startete wie die Feuerwehr und führte bereits nach 19 Minuten dank Toren von Florian Wirtz und Jamal Musiala 2:0. Gerade diesen 2 Spielern war der Spielwitz auf dem Rasen anzumerken. Und wenn man Musiala, der zum «Spieler des Spiels» gekürt wurde, nach Schlusspfiff richtig versteht, dürfte noch einiges von diesem Team kommen: «Das war jetzt der 1. Schritt. Nun wollen wir in jedem Spiel noch besser werden. Wir werden uns auf diesem Sieg nicht ausruhen.»

Allerdings wusste Routinier Kroos den Startsieg auch etwas zu relativieren: «Es ist klar, dass Schottland spätestens nach der roten Karte nicht in Top-Form war. Mit Ungarn wartet als nächstes ein Gegner, der sicherlich eine Klasse besser ist.» Ein perfektes Spiel sei es ohnehin nicht gewesen, meinte auch Musiala. Der 21-Jährige spricht die 87. Minute an, als sich Torwart Manuel Neuer trotz 0 (!) Schüssen auf sein Tor wegen eines Eigentors von Rüdiger doch noch geschlagen geben musste.

Tah wünscht Nati viel Glück

Damit dürften die Deutschen aber leben können. Das oberste Ziel, ein erfolgreicher Start ins Heim-Turnier, wurde abgeklärt erreicht. «Der Sieg war wichtig für uns als Mannschaft, aber auch für Deutschland. Damit jeder spürt, dass wir bereit sind», erklärte Verteidiger Jonathan Tah, der seinem Leverkusener Klubkollegen Granit Xhaka für das Nati-Spiel gegen Ungarn «viel Glück» wünschte.