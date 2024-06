Mit der Ankunft im Basiscamp in Stuttgart wird die letzte Phase der EM-Vorbereitung der Nati eingeläutet.

Nati in Stuttgart angekommen

«Jetzt gilt es ernst», stellt Murat Yakin gleich nach der Ankunft im Waldhotel in Stuttgart, in welchem die Nati während der EM-Endrunde logieren wird, unmissverständlich klar. «Jetzt geht es um Punkte und darum, das Land stolz zu machen.»

Ab sofort soll der Fokus einzig und allein der EURO gelten. Es sind auch keine speziellen Aktivitäten zur Auflockerung mehr geplant, um den Kopf frei zu kriegen. «Das haben wir hinter uns», sagt Yakin, «ab morgen geht es Vollgas los mit dem Training und der Vorbereitung auf den ersten Gegner».

Hotel exklusiv für Nati

Der Empfang im Hotel sei sehr «warmherzig» gewesen, schwärmt Yakin, man sei sehr gut aufgenommen worden. Das Hotelpersonal setzt also alles daran, dass sich die Nati während des EM-Aufenthalts wohlfühlt.

Das Waldhotel in Stuttgart steht dem Schweizer Nationalteam während des Turniers exklusiv zur Verfügung. Die Spieler können sich frei und abgeschirmt von der Öffentlichkeit bewegen. Das Trainingsfeld – die Anlage und das Stadion der Stuttgarter Kickers – ist bloss fünf Gehminuten entfernt.

Nur Zuber fehlt im 1. Training

Der einzige abwesende Spieler im ersten Training, in welchem die ungenügende Rasenqualität für Ärger sorgte, war Steven Zuber. Der Angreifer von AEK Athen, der sich vorab mit einem Treffer im Testspiel gegen Estland (4:0) für höhere Aufgaben empfohlen hatte, musste sich am vergangenen Samstag beim Aufeinandertreffen mit Österreich vorzeitig auswechseln lassen. Noch vor der Pause wurde der 32-Jährige wegen Wadenproblemen vom Feld genommen.

Gemäss Nati-Direktor Pierluigi Tami wurde bei Zuber ein MRI durchgeführt, dessen Resultat am Montagabend jedoch noch nicht bekannt war. Ansonsten trat die Mannschaft von Trainer Murat Yakin in der Heimstätte des Regionalliga-Teams Stuttgarter Kickers in Vollbestand auf.

Embolo und Zakaria auf dem Rasen

Auch Breel Embolo und Denis Zakaria, welche mit Verletzungen ins Vorbereitungscamp eingerückt waren, hinterliessen einen guten Eindruck. Zakaria absolvierte teilweise ein Sonderprogramm, Embolo machte alle Übungen mit. Trotzdem wollte Tami keine zu grossen Hoffnungen aufkommen lassen. «Wir müssen den Aufbau konsequent weiterziehen und dürfen bei beiden nichts überstürzen.»

Bis Samstag hat Yakin Zeit, sein Team in eine optimale EM-Verfassung zu bringen. Dann steht in Köln das erste Gruppenspiel gegen Ungarn (ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei) auf dem Programm.

