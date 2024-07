Vargas will Müdigkeit abbauen

Ruben Vargas hat am Mittwoch im Nati-Camp auf eigenen Wunsch eine individuelle Trainingseinheit absolviert. Der Offensivspieler, der beim 2:0-Sieg im EURO-Achtelfinal gegen Italien als Torschütze und Vorbereiter geglänzt hat, will laut SFV die seit Beginn des Turniers angesammelte Müdigkeit abbauen. Granit Xhaka beschloss, wie schon am Vortag, sich vor dem Viertelfinal gegen England weiter zu schonen. Der Nati-Captain verzichtete darum wie bereits angekündigt auf das Mannschaftstraining. Xhaka leidet an Adduktorenproblemen und unterzog sich am Montag einer MRT-Untersuchung. Der SFV bestätigte jedoch schon am Dienstag, dass ein Einsatz gegen England nicht gefährdet sei.