Entwarnung bei Captain Xhaka

Der Einsatz von Captain Granit Xhaka im EURO-Viertelfinal gegen England in Düsseldorf (Samstag, 18 Uhr) ist nicht gefährdet. Das bestätigten SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold und Nati-Coach Murat Yakin am Dienstagnachmittag an der Medienkonferenz. Xhaka hatte sich am Montag wegen Adduktorenproblemen einer MRT-Untersuchung unterzogen, die aber keine Verletzung gezeigt hat. Der Mittelfeldspieler, der eine lange und kräftezehrende Saison hinter sich hat, «macht jetzt ein, zwei Tage Pause und absolviert ein individuelles Trainingsprogramm», so Yakin.