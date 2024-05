Legende: Bald wieder für die Nati am Ball Xherdan Shaqiri. Keystone/Ennio Leanza

Shaqiris Wadenblessur nicht gravierend

Xherdan Shaqiris Verletzung ist nicht gravierend. Dies vermeldete der Medienverantwortliche des Schweizer Nationalteams am Dienstag. Der Offensivspieler von Chicago Fire beklagt eine Blessur an der Wadenmuskulatur und wurde am Montag in Basel untersucht. Es folgt nun eine weitere Therapie-Einheit, ehe der 32-Jährige am Mittwoch zum Nationalteam stossen soll, das in St. Gallen die erste Phase der EM-Vorbereitung absolviert.