Legende: Schutz muss sein Kylian Mbappé während des Abschlusstrainings vom Donnerstag. Reuters/Lisi Niesner

Mbappé-Einsatz am Freitag möglich

Kylian Mbappé dürfte Frankreich schon im Gruppenspiel gegen die Niederlande am Freitag wieder zur Verfügung stehen. Drei Tage nach seinem im Österreich-Spiel erlittenen Nasenbeinbruch nahm der Stürmerstar in Leipzig am Mannschaftstraining teil. Er trug dabei eine Maske in den französischen Nationalfarben Blau-Weiss-Rot. Immer wieder zupfte er allerdings an der Maske, auch Betreuer mussten beim Richten immer wieder helfen. Trainer Didier Deschamps hatte zuvor Optimismus verbreitet: «Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht», so der 55-Jährige. Noch am Mittwoch hatte Mbappé lediglich eine individuelle Trainingseinheit absolviert.