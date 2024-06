Per E-Mail teilen

Legende: Fällt für die Heim-EM aus Aleksandar Pavlovic. IMAGO / Nico Herbertz

Deutschland: Can für Pavlovic nachnominiert

Der deutsche Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verpasst die EM. Der Profi des FC Bayern München fehlte bereits zuletzt wegen eines Infekts. Trainer Julian Nagelsmann nominierte den Dortmunder Emre Can nach, wie eine DFB-Sprecherin am Mittwoch sagte.

Allgemein: Franzose pfeift Eröffnungsspiel

Der erfahrene französische Schiedsrichter Clément Turpin wird das Eröffnungsspiel der Fussball-EM am Freitag in München zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland leiten (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei). Für die DFB-Elf ist das ein gutes Omen: Unter der Leitung des 42-Jährigen hat die deutsche Auswahl in vier Partien noch nie verloren.

England: Stones verpasst Training

England bangt unmittelbar vor dem EM-Auftakt um Abwehrchef John Stones. Der 30-jährige Verteidiger von Manchester City fehlte bei der ersten Trainingseinheit der «Three Lions» in Blankenhain am Mittwoch krankheitsbedingt. Ob ein Einsatz im Startspiel gegen Serbien gefährdet ist, ist derzeit nicht klar.

01:02 Video England trainiert ohne Stones Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 12.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Italien: Drei Mittelfeldspieler pausieren

Titelverteidiger Italien plagen Personalsorgen. Die Mittelfeldspieler Nicolo Barella, Davide Frattesi und Nicolo Fagioli konnten alle nicht das volle Trainingsprogramm absolvieren. Die Italiener werden am Samstag in Dortmund gegen Albanien ins Turnier starten.

Ukraine: Entwarnung bei Mykolenko

Der ukrainische Trainer Sergej Rebrow hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Linksverteidiger Witalij Mykolenko im Testspiel gegen Moldau (4:0) Entwarnung gegeben. Es sei nichts Ernstes, sagte Rebrow. Mykolenko hatte sich in der Partie am Dienstagabend bei einem Zweikampf am Knöchel verletzt.