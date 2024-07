Per E-Mail teilen

Legende: Am Boden Spaniens Pedri mit schmerzverzerrtem Gesicht. Imago/PA Images

Pedri fällt wohl für den Rest der EURO aus

Für Spaniens Mittelfeldspieler Pedri ist die EM nach dem Foul von Toni Kroos wohl vorzeitig beendet. Der 21-Jährige erlitt beim Viertelfinal-Erfolg gegen Deutschland eine Verstauchung im linken Knie. Zur Ausfallzeit machte der spanische Verband RFEF am Samstag keine Angaben. Laut spanischen Medienberichten muss Pedri zwischen vier bis sechs Wochen pausieren. Bei der EM würde der Profi des FC Barcelona damit nicht mehr zum Einsatz kommen, laut RFEF bleibt Pedri dennoch bis zum Ende des Turniers bei der Mannschaft. Spanien trifft im Halbfinal am Dienstag (21:00 Uhr live auf SRF 1) in München auf Frankreich.

00:58 Video Am Freitag: Das harte Foul von Kroos an Pedri Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 05.07.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Türkei-Fanmarsch gestoppt

Der Wirbel um den Wolfsgruss von Nationalspieler Merih Demiral überschattet den EM-Viertelfinal der Türkei gegen die Niederlande in Berlin. Weil viele türkische Anhänger den umstrittenen Wolfsgruss gezeigt haben, hat die Berliner Polizei den Fanmarsch angehalten. Die Fans seien aufgefordert worden, das Zeigen der Geste zu unterlassen. Ein Fanmarsch sei «keine Plattform für politische Botschaften», teilte die Polizei am Samstag auf der Plattform X mit. Demiral hatte die Geste im Achtelfinale gegen Österreich nach seinem zweiten Treffer gezeigt und war von der UEFA deshalb für zwei Spiele gesperrt worden. Der Wolfsgruss ist ein Handzeichen und Symbol der türkischen rechtsextremen und ultranationalistischen Organisation «Graue Wölfe».