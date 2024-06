Per E-Mail teilen

Legende: Klappt es auch bei «Oranje»? Joshua Zirkzee, hier im Trikot seines Klubs Bologna. imago images/Antonio Balasco

Niederlande: Zirkzee stösst zum Team

Bondscoach Ronald Koeman hat den 23-jährigen Stürmer Joshua Zirkzee als 26. Spieler ins niederländische EM-Kader nachnominiert. Koeman reagierte damit auf das jüngste Verletzungspech beim Europameister von 1988. Frenkie de Jong (Barcelona) und Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) mussten für das Turnier absagen. Zirkzee, bei Bologna Teamkollege von Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye, hat noch kein A-Länderspiel bestritten. Bereits Dortmunds Ian Maatsen war nachträglich in die «Elftal» berufen worden.

Spanien: Laporte verpasst wohl Auftaktspiel

Spaniens Innenverteidiger Aymeric Laporte fällt höchstwahrscheinlich für das Auftaktspiel gegen Kroatien am Samstag aus. Der 30-Jährige vom saudi-arabischen Klub Al-Nassr fehlte am Donnerstag im Mannschaftstraining wegen muskulärer Probleme, wie der spanische Verband bestätigte. Damit dürfte Real Madrids Kapitän Nacho in der Startelf stehen.