Es waren Sekunden, die den Schweizern am Sonntagabend zum grossen Coup fehlten. Statt Ekstase machte sich in Frankfurt Ernüchterung breit. Allerdings nur kurzzeitig. Das Gleiche gilt für die Schweizer Presse:

Blick: «91 Minuten lang liefern die Schweizer einen heroischen Kampf. Wehren nach der frühen Führung durch Dan Ndoye mit Können und ein bisschen Glück jede Angriffswelle der Deutschen ab. Doch dann haben sie der Wucht von Sturmtank Niclas Füllkrug für einmal nichts entgegenzusetzen – und verpassen auf brutale Art und Weise den ersten Pflichtspielsieg gegen die DFB-Elf seit 1938!»

NZZ: «Die Schweiz verpasst gegen Deutschland den grossen Sieg hauchdünn. Niclas Füllkrug trifft mit seinem Kopfball mitten ins Schweizer Herz. Der grosse Prestigesieg war in greifbarer Nähe.»

Tagesanzeiger: «Aber eben, dann fliegt die vielleicht 50. oder 51. Flanke in den Schweizer Strafraum, als Niclas Füllkrug hochsteigt und zum Ausgleich trifft. [...] Gleichwohl dürfen die Schweizer stolz auf sich sein, die haben dem Favoriten einen heroischen Kampf geliefert.»

24 heures: «Mit Mut im Herzen gelang der Schweiz beinahe das Kunststück. Bis in die Nachspielzeit war es möglich, bis sich Füllkrug in die Höhe schraubte, um das Schweizer Glück zu Boden zu bringen. Es ist natürlich keine Schande, gegen dieses drängende Deutschland 1:1-Unentschieden zu spielen, aber die Frustration ist dennoch gross. Dem Mut dieser Schweizer Mannschaft tut das aber keinen Abbruch.»

Das Achtelfinal-Ticket hatte das Team von Murat Yakin schon vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen Deutschland praktisch in der Tasche. Nun zieht sie als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. Und geht es nach der NZZ, ist dort vieles möglich: