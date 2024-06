Das läuft am Sonntag an der EURO

Legende: Wer darf gegen die Deutschen beginnen? Breel Embolo oder Xherdan Shaqiri? Oder gar beide? Keystone/Christopher Neundorf

21:00 Uhr: Prestigeduell der Nachbarländer

Deutschland - Schweiz Frankfurt Arena

Kapazität: 47'000 SRF zwei und SRF Sport App

Die beiden letzten Ernstkämpfe zwischen der Schweiz und Deutschland (in der Nations League 2020) gingen unentschieden aus, am Sonntag bräuchte die Nati aber einen Sieg, um in der Gruppe A noch am führenden EM-Gastgeber vorbeiziehen zu können. Der Achtelfinal-Gegner wäre in diesem Fall auf dem Papier wohl wesentlich leichter als mit Platz 2.

Deutschland hat das Ticket für die K.o.-Phase bereits im Sack, die Schweiz mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ebenso. Es geht im Duell der Nachbarländer also auch um Prestige – und darum, sich für die Achtelfinals keine Sperre einzuhandeln.

21:00 Uhr: Nur 3 Punkte zählen

Schottland - Ungarn Stuttgart Arena

Kapazität: 51'000 SRF info und SRF Sport App

Beide Teams warten im Parallelspiel noch auf einen Sieg, den sie bitter nötig hätten. Für Ungarn zählen sowieso nur die 3 Punkte und anschliessend die Hoffnung auf einen Platz unter den besten 4 Gruppen-Dritten. Schottland kann noch ganz leicht auf Platz 2 schielen, müsste dafür aber hoch siegen und wäre auf die Schützenhilfe von Deutschland gegen die Schweiz angewiesen. Das Duell am Sonntag wird der erste Ernstkampf zwischen den beiden Ländern.

Die bisherigen Partien in der Gruppe A

