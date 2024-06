Der Sieger des Nachbarschaftsduells sichert sich am Sonntag an der EURO 2024 Rang 1 in der Gruppe A.

Deutschland ist nach dem Sieg über Ungarn bereits vorzeitig für die K.o.-Phase qualifiziert. Der DFB-Elf reicht am Sonntag gegen die Schweiz ein Remis zum Gruppensieg. Auch für die Nati sieht es gut aus, selbst wenn sie am Mittwoch beim 1:1 gegen Schottland Punkte abgeben musste. Sie dürfte sogar bei einer Niederlage gegen Deutschland und dem (möglichen) Abrutschen auf Rang 3 den Achtelfinal erreichen.

Embolo von Beginn an?

Nachdem Murat Yakin zu Turnierbeginn mit den Hereinnahmen von Kwadwo Duah und Michel Aebischer gegen Ungarn und Xherdan Shaqiri gegen Schottland jeweils sein glückliches Händchen bewiesen hat, steht gegen den 3-fachen Europameister das Startelf-Comeback von Breel Embolo im Raum.

Die möglichen Aufstellungen Box aufklappen Box zuklappen Schweiz – Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez/Zesiger; Widmer/Stergiou, Freuler/Sierro, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. Deutschland – Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah/Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.

Der Nationaltrainer hatte dieses nach dem Remis gegen die Schotten im SRF-Interview selber angekündigt. Für Embolo wäre es der erste Einsatz von Beginn an seit dem Achtelfinal-Out an der WM in Katar im Dezember 2022 und einer langen von Verletzungen geprägten Leidenszeit. Shaqiri müsste dann wohl zurück auf die Bank.

Schliessen 06:28 Video Ungarn – Schweiz: Zusammenfassung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 15.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 28 Sekunden. 04:44 Video Schottland – Schweiz: Zusammenfassung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 20.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.

Angst vor Gelbsperren

Auch sonst könnte es im Schweizer Team zu personellen Wechseln kommen. Grund dafür sind drohende Sperren für den Achtelfinal bei den vorbelasteten Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Remo Freuler und Vincent Sierro. Für die beiden Erstgenannten stehen Linksfuss Cédric Zesiger und Leonidas Stergiou als Ersatz bereit. Im Mittelfeld könnte Sierro für Freuler starten.

Wer gewinnt das Spiel Schweiz - Deutschland? Die Schweiz Die Schweiz % Deutschland Deutschland % Keiner, es gibt ein Remis Keiner, es gibt ein Remis % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Im Team von Julian Nagelsmann sind die gelben Karten ebenfalls ein Thema. So sind mit Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Maximilian Mittelstädt 3 Viertel der defensiven Viererkette bereits verwarnt worden. Dazu gesellt sich Mittelfeldabräumer Robert Andrich.

So könnte allenfalls Nico Schlotterbeck ein Thema werden, mit dem sich der Bundestrainer am Ende des Trainings am Donnerstag auffällig lange unterhielt. Ansonsten wird erwartet, dass Nagelsmann nicht rotieren wird und mit der bestmöglichen Mannschaft Platz 1 holen will.

Schliessen 06:01 Video Deutschland – Schottland: Zusammenfassung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 1 Sekunde. 05:32 Video Deutschland – Ungarn: Zusammenfassung Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 32 Sekunden.

Wer wartet im Achtelfinal?

Doch auch im Schweizer Lager gibt man sich angriffig. «Mir gefällt Platz 3», wagte am Freitag zwar Ricardo Rodriguez zunächst einen Scherz, um dann ernsthafter anzufügen: «Wie ich unser Team kenne, wollen wir gegen Deutschland gewinnen.» Als Belohnung würde es im Achtelfinal in Dortmund gegen den Zweiten der Gruppe C gehen, wofür mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien noch sämtliche Teams in Frage kommen. Wirklich überzeugen konnte von diesem Quartett noch niemand.

Geht es indes nach Papierform, dürfte es für die Schweizer auf Rang 2 hinauslaufen. Der Achtelfinal-Gegner würde damit aus der stärker einzuschätzenden Gruppe B kommen. Rang 2 könnte dort noch an Italien, Kroatien oder Albanien gehen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das 3. EM-Spiel der Schweizer Nati gegen Gastgeber Deutschland am Sonntag ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App (Spielstart um 21:00 Uhr).

Auf Radio SRF 3 wird das Spiel durchgehend begleitet.

Der Rasen macht Sorgen

Aktueller als die möglichen Konkurrenten in der K.o.-Phase ist derweil – einmal mehr – die Rasenthematik. Nachdem in den letzten Tagen das Geläuf im Camp der Nati für Gesprächsstoff gesorgt und ersetzt hatte werden müssen, ist es nun der Rasen in der Frankfurter Arena. Das Grün war nach den NFL-Partien im November derart ramponiert, dass es gegen einen neuen Naturrasen ausgetauscht werden musste. Offenbar konnte dieser im hessischen Winter allerdings nicht richtig festwachsen und sorgt nun für Probleme.