Legende: Muss nach der EM unters Messer Spanien-Goalie Unai Simon. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Unai Simon wird sich nach der Europameisterschaft am Handgelenk operieren lassen. «Ich möchte dem keine Bedeutung zukommen lassen, bis die EM vorbei ist, weil ich mich auf das Turnier konzentriere», sagte der 27-Jährige von Athletic Bilbao bei einer Medienkonferenz des Titelanwärters. «Es ist nichts, was mich darin hindert zu spielen, wie sich im Laufe der Saison gezeigt hat.»

Der Stammkeeper des 3-fachen Europameisters hat schon länger Probleme mit der Blessur. Er wolle vor dem Gruppengipfel gegen Italien am Donnerstag (21:00 Uhr live bei SRF) in Gelsenkirchen eigentlich nicht weiter darüber sprechen. «Ihr könnt beruhigt sein», sagte Simon zu den Medienvertretern und sprach von einem Termin nach dem 15. Juli, also einen Tag nach dem Final in Berlin. «Nach der EM lässt sich das alles besser erklären.»

«Fussballer sollten nicht über Politik reden»

Reden wollte Simon auch nicht über politische Themen. Darauf angesprochen, was er zum Statement von Kylian Mbappé gegen die extreme Rechte in Frankreich und dessen Wahlaufruf halte, erwiderte der Spanier: «Wir Fussballer haben grossen Einfluss. Aber hier geht es um Politik und wir neigen dazu über Themen zu reden, bei denen ich nicht weiss, ob es wirklich nötig ist.» Er denke, die einzige Thematik, über die ein Fussballer öffentlich reden sollte, sei Fussball. «Politische Sujets sollten wir anderen überlassen.»

Der 41-fache Nationalspieler gilt als Elfmeterspezialist. Beim 3:0 zum Auftakt gegen Kroatien hielt Simon zunächst einen Strafstoss von Bruno Petkovic (80.), der den Ball dann wenig später doch noch im Tor unterbringen konnte. Der Treffer wurde aber zurückgenommen, weil Vorlagengeber Ivan Perisic bei der Ausführung des Strafstosses zu früh in den Strafraum gelaufen war.

In der spanischen Liga hatte Simon in der vergangenen Spielzeit 3 von 4 Elfmetern abgewehrt. Der Schlussmann will aus seiner Spezialität aber keine Wissenschaft machen: «Ich überlege, wohin der Gegner schiesst und versuche zu halten – mehr Mysterium gibt es nicht.»

